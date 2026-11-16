Microsoft termina con uno de los rumores de su próxima consola, Project Helix

Microsoft está acabando con el hermetismo sobre su próxima consola y ahora ha dejado entrever la filosofía de diseño detrás de Project Helix, el próximo dispositivo con el que buscará competir directamente contra la futura PlayStation 6 de Sony.

De acuerdo con reportes publicados por medios especializados como T3, VGC y Gadget Review, algunas de las especulaciones que se manejaban se volverán realidad. La compañía apuesta por una máquina híbrida capaz de ejecutar títulos de PC sin perder la esencia ni el precio accesible de una consola tradicional.

Jason Ronald, vicepresidente y líder de la división de próxima generación en Xbox, aclaró que el equipo no pretende lanzar una computadora de gama alta disfrazada de consola cuyo costo supere los mil dólares.

"Tenemos muy claro el objetivo de diseño: Helix está pensada para ser una consola que también sea capaz de reproducir juegos de tu PC. No es una PC que también pueda correr juegos de consola", explicó el directivo.

Para esquivar la crisis actual en el costo de componentes y memorias, Microsoft trabaja junto a AMD en el renderizado neuronal, una tecnología basada en inteligencia artificial que genera fotogramas de alta calidad sin exigir hardware costoso ni perseguir cifras extremas como resoluciones 8K o tasas de 240Hz.

¿Cuándo podría lanzarse la nueva consola de Xbox?

Aunque Microsoft aún no anuncia una fecha oficial de llegada a las tiendas, los informes de Gadget Review confirman que los kits de desarrollo alfa de Project Helix comenzarán a distribuirse entre los estudios a partir de 2027.

Por su parte, el portal T3 señala que, si bien existe una posibilidad de ver la consola en el mercado hacia finales de ese mismo año, el escenario más probable para su estreno comercial apunta a 2028, un margen que permitiría a Xbox estabilizar los costos de producción y ofrecer un precio competitivo frente a Sony.