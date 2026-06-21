Google celebra el Día del Padre 2026 con un colorido doodle este 21 de junio 

El Día del Padre 2026 llegó acompañado de un homenaje especial por parte de Google. Como ocurre en fechas importantes, el buscador modificó su logotipo para reconocer a los padres con un doodle lleno de colores, formas y elementos que evocan la convivencia familiar y la creatividad.

Al ingresar a la página principal de Google, los usuarios pueden encontrar una ilustración en la que las letras del nombre de la compañía aparecen representadas como figuras de papel y cartón. En el centro se pueden ver huellas de manos de distintos tamaños en tonos verdes, acompañadas por dibujos de frutas, vegetales y herramientas de jardinería.

Como suele ocurrir con estas ilustraciones especiales, el doodle aparece únicamente durante la fecha conmemorativa y busca destacar acontecimientos, personajes o celebraciones relevantes alrededor del mundo.

¿Qué representa el doodle del Día del Padre 2026?

La imagen muestra un conjunto de elementos creados con apariencia de papel recortado. Las huellas de manos colocadas en la parte central son uno de los detalles más llamativos, ya que suelen asociarse con actividades escolares y recuerdos elaborados por niños para sus padres.

Además, el diseño incorpora frutas, vegetales, una pequeña canasta y herramientas relacionadas con la jardinería, símbolos que pueden interpretarse como una referencia al cuidado, el crecimiento y el tiempo compartido en familia.

Google celebra el Día del Padre con un doodle Especial

La celebración del Día del Padre

A diferencia de otras festividades, el Día del Padre no cuenta con una fecha fija en el calendario. En México y en varios países se celebra cada tercer domingo de junio, por lo que el día cambia cada año.

El origen de esta conmemoración se remonta a principios del siglo XX gracias a Sonora Smart Dodd, una mujer estadounidense que quiso rendir homenaje a su padre, un veterano de guerra que crió solo a sus seis hijos tras enviudar.

Inspirada por el éxito del Día de la Madre, propuso crear una fecha dedicada a reconocer la labor de los padres. Aunque la idea surgió en 1910, fue hasta 1966 cuando el presidente de Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, firmó una proclamación que estableció oficialmente el tercer domingo de junio como el Día del Padre.

En México, la celebración comenzó a adoptarse en 1972 y desde entonces se ha convertido en una de las fechas familiares más importantes del año. Actualmente, también se conmemora en numerosos países de América, Europa, Asia y otras regiones del mundo.