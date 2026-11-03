Fallece Jerry Fort: el fan que soñaba con jugar GTA 6 murió antes del estreno

Jerry Fort, el joven fanático que anhelaba sobrevivir para presenciar el lanzamiento del esperado videojuego GTA 6, falleció el pasado 28 de octubre en un hospital de Estados Unidos. Una grave infección pulmonar terminó con la vida del creador de contenido y músico aficionado, a escasas dos semanas del estreno mundial del título desarrollado por la compañía Rockstar Games.

La hermana del joven confirmó la lamentable noticia a través de la plataforma de videos cortos TikTok durante la jornada del 29 de octubre. El paciente enfrentó complicaciones médicas severas tras someterse a una dura intervención quirúrgica previa a su programado trasplante de pulmón.

Jerry Fort luchó contra problemas respiratorios. Foto de IG: Jerry Fort

El cuadro clínico empeoró drásticamente cuando los pulmones del joven se llenaron de sangre a causa de la agresiva infección postoperatoria. Los especialistas médicos encargados del caso plantearon a la familia la dura opción de iniciar inmediatamente cuidados paliativos, ante la inviabilidad de lograr una estabilización física del afectado.

Los familiares decidieron inicialmente mantenerlo con vida mediante complejos equipos especializados de soporte vital dentro del centro médico para prolongar su lucha. El lunes 28 de octubre, Jerry Fort expresó directamente a sus seres queridos su agotamiento frente a la enfermedad y falleció tranquilamente unas horas después en su habitación de hospital.

Complicaciones médicas y los últimos momentos

A través del sensible video publicado en redes sociales, la hermana del joven explicó la imposibilidad clínica de intentar una nueva intervención de emergencia. Los cirujanos del recinto hospitalario determinaron que el cuerpo del paciente carecía de la fuerza necesaria para resistir los embates de un segundo procedimiento de trasplante pulmonar.

Los familiares del paciente aceptaron el diagnóstico médico final al comprender que agotaron todas las alternativas científicas disponibles para intentar salvarlo. El joven convivió estoicamente con esta severa enfermedad respiratoria desde los 17 años de edad, alternando sus continuos tratamientos médicos con su genuina pasión por la música y el entretenimiento digital.

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Durante los complejos meses previos, Jerry Fort manifestó públicamente que su mayor motivación para continuar el duro tratamiento médico consistía en poder jugar la nueva entrega de la franquicia Grand Theft Auto. Su historia de resiliencia conmovió profundamente a millones de usuarios activos en distintas redes sociales alrededor del mundo.

El mediático caso visibilizó la importante función de los videojuegos como una poderosa herramienta de escape y contención emocional para diversos pacientes con diagnósticos terminales. Los internautas compartieron masivamente el testimonio en video del joven para atraer rápidamente la atención de los grandes directivos de la industria del entretenimiento interactivo.

El respaldo económico de la comunidad gamer

La inmensa solidaridad de la comunidad virtual permitió recaudar rápidamente más de 90,000 dólares a través de la popular plataforma de donaciones GoFundMe. Miles de usuarios anónimos aportaron generosos fondos económicos durante el mes de agosto para financiar el costoso trasplante de pulmón y costear los cuidados intensivos posteriores requeridos.

Los familiares emitieron un emotivo comunicado público para agradecer profundamente el invaluable respaldo financiero y emocional de los leales fanáticos de la saga de acción criminal. El entorno cercano aseguró tajantemente que el joven experimentó una inmensa felicidad durante sus últimos meses de vida al sentirse verdaderamente arropado por miles de personas desconocidas.

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El mensaje oficial detalló que el paciente percibió la realización de sus sueños gracias a la enorme empatía del público internacional que siguió su progreso. La familia enfatizó que Jerry Fort deseaba fuertemente sanar para poder retribuir todo el cariño recibido por parte de los incontables donantes y seguidores de su caso clínico.

La prematura partida del joven jugador enlutó por completo a los foros de internet dedicados a debatir sobre la popular franquicia de mundo abierto. Decenas de creadores de contenido rindieron un sentido homenaje a su memoria mediante transmisiones en vivo y solicitaron a los desarrolladores incluir un tributo póstumo dentro del mapa del próximo videojuego.