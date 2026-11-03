¿Qué ver hoy? Netflix estrena AI Discover, su recomendador basado en Inteligencia Artificial

Netflix quiere darte la recomendación perfecta para que, una vez que termines una serie o película sigas con otra producción que podría ser de tu preferencia y, si bien ya estaba muy cerca con el temido algoritmo ahora ha dado un paso más con el lanzamiento de AI Discover.

La nueva función es una pestaña dentro de su aplicación para pantallas de televisión diseñada para transformar la manera en que los usuarios encuentran su próximo catálogo de entretenimiento mediante herramientas avanzadas de Inteligencia Artificial.

La empresa de streaming concibe este apartado como una especie de laboratorio de pruebas interactivo. A través de este espacio, la plataforma busca adaptar las sugerencias en tiempo real según el estado de ánimo, la compañía o el tiempo disponible del espectador, permitiendo explorar producciones mediante agrupaciones temáticas y clips dinámicos en lugar de los tradicionales catálogos estáticos.

¿Qué diferencia a esta IA del algoritmo anterior de Netflix?

Durante años, el algoritmo convencional de la plataforma operaba de manera pasiva y retrospectiva, basando sus sugerencias únicamente en el historial de reproducción previo, los títulos agregados a "Mi Lista" o las interacciones de "Me Gusta".

La diferencia sustancial con AI Discover radica en la implementación de una capa de inteligencia interactiva y en tiempo real. El nuevo sistema permite al usuario dialogar con la interfaz indicándole exactamente qué busca en ese momento.

Incluso cuando el usuario pasa de largo por una producción, la IA aprende para no volver a mostrar algo similar en futuras búsquedas.

¿Cuándo y en qué dispositivos se desplegará AI Discover?

El despliegue de AI Discover comenzará de manera paulatina a partir de esta semana en una fase de prueba inicial para Estados Unidos, enfocada en usuarios que utilicen la aplicación de Netflix en idioma inglés a través de televisores inteligentes compatibles.

Los suscriptores elegibles podrán identificar la función en el menú superior de navegación de sus pantallas bajo el nombre "Discover", acompañado por el ícono de una gema roja y la etiqueta de "Nuevo".

Netflix dijo que irá abriendo el servicio de forma gradual y global, aunque no especificó hace unos meses cuándo estaría disponible en México.