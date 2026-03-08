8M: Víctimas de violación buscan justicia alternativa contra revictimización

A pesar de que en los delitos graves la ley no permite los acuerdos reparatorios, víctimas de violación están recurriendo a convenios extrajudiciales para evitar ser revictimizadas.

Preferí hacer este arreglo a través de mi abogado porque no quiero que mi intimidad se ventile en un proceso que durará no sé cuántos años y que me deje una marca mayor en mi vida”, relató Andrea (nombre ficticio para reservar la identidad de la víctima), una ingeniera de 27 años agredida en diciembre por un compañero de trabajo tras una fiesta de fin de año.

“Habíamos bebido y me llevó a mi departamento. Una vez ahí no recuerdo mucho, pero cuando desperté tenía golpes en la cara y fui al doctor y supe que había sido violada”, declaró.

Al tener identificado a su agresor, de 38 años y quien ejerce un puesto menor en la misma empresa, Andrea buscó asesoría legal privada.

Les dije que no quería trabajar con él, sólo eso, que me ayudaran a que no se me acercara”, dijo Andrea en entrevista con Excélsior.

Su abogado indicó que en enero tuvieron acercamiento con el acusado.

No podemos dar todos los detalles del acuerdo extraoficial al que se llegó, por el sigilo del mismo, pero parte de lo que se le pidió fue que ya no trabajará en la empresa, a lo que accedió”, refirió el litigante, quien también prefirió guardar el anonimato.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, este medio consultó diversos despachos donde se hallaron al menos cuatro casos en procesos extrajudiciales similares, aunque no existen cifras oficiales al respecto.

Aunque el Gobierno de la CDMX anunció en febrero que el delito de violación disminuyó 14% en enero de 2026, especialistas como la psicóloga América Ramírez advierten que esto no significa una baja en el delito.

No puede haber arreglos fuera de la ley (…) si bien el sistema judicial puede llegar a ser revictimizante, es responsabilidad de las autoridades supervisar y garantizar el derecho a la justicia”, puntualizó.

Para Ramírez, estos arreglos generan una “alineación” con los agresores.

“La violación es un delito grave, es prisión preventiva de cajón para el proceso del imputado, es alguien que cree que puede poseer el cuerpo de alguien más para satisfacer una necesidad biológica. Entonces, es un peligro que esté en las calles creyendo que no pasó nada por lo que hizo”, precisó.

Activistas critican protocolos en casos de violación

La activista Estefanía Minuet, también víctima de violación, señaló que los protocolos son una de las principales causas por las que las mujeres evitan denunciar.

“Desvístete, siéntate y abre las piernas” es la indicación recurrente de los médicos legistas en la Fiscalía General de Justicia (FGJ).

Lamentablemente, las víctimas aquí son revictimizadas una y otra vez preguntándoles el hecho en un inicio varias veces. ‘¿Qué es lo que pasó y exactamente?’ Casi casi en qué posición, cómo estuvo, qué hicieron, qué se introdujo y todo cuando pues lo único que uno quiere a veces es no recordar”, declaró.

Las víctimas consultadas coincidieron en que, además de la falta de sensibilidad, el ser revisadas por servidores públicos hombres las hace sentir más incómodas. Incluso, algunas que han denunciado tiempo después de la agresión tienen que someterse a las mismas pruebas.

Ante esto, activistas y expertas insisten en que no sólo se requiere una actualización de los protocolos, sino una capacitación en cuestión de género para todos los servidores públicos.

