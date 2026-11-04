Fiebre en México por el nuevo Zelda: fans hacen fila para la venta nocturna 

La expectativa por el regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake ha llevado a que un importante número de fanáticos estén haciendo filas en tiendas especializadas este jueves en México para poder ser de los primeros en tener el nuevo videojuego de Nintendo.

Algunos usuarios en la red social X han mostrado como tiendas como GamePlanet en la Ciudad de México tenían compradores formados desde temprano para poder asegurar su copia del videojuego que, oficialmente, saldrá a la venta este 5 de noviembre.

Mientras que algunos hicieron la preventa y apartaron su copia física, en ocasiones se han encontrado con que algunos de estos establecimientos no respetan las ventas previas y, terminan por entregar el producto semanas después del lanzamiento.

El fervero no solo se ha visto en México sino también en otros países. En Estados Unidos se reportan filas, tal como hace unas semanas con el lanzamiento de la edición especial de Switch 2 Zelda.

Venta oficial en México: fecha y horarios

La venta oficial en tiendas GamePlanet arrancará este jueves 5 de noviembre. Para atender la enorme demanda, las sucursales participantes realizarán aperturas especiales a partir de las 00:00 horas (tiempo del centro de México) para entregar las preventas físicas y permitir la compra directa a quienes se encuentran formados en las ventas nocturnas.

Aquellos usuarios que optaron por la recolección en tienda durante el horario regular comercial podrán acudir a los establecimientos a partir de las 10:00 AM, mientras que los envíos a domicilio adquiridos en preventa en línea comenzarán a desplegarse durante las primeras horas de la mañana del mismo jueves.

Precio de Zelda: Ocarina of Time en México

Para el mercado mexicano, la edición estándar física en GamePlanet tiene un precio oficial de 1,399 pesos MXN.

Para los coleccionistas que buscan ediciones especiales de lanzamiento con steelbook o paquetes que incluyen pines conmemorativos y pósters oficiales del juego, el costo en tiendas alcanza los 1,799 pesos MXN. Asimismo, la versión digital a través de la eShop mexicana de Nintendo mantiene el precio base de 1,399 pesos MXN.