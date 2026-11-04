Chervon asciende a Soobia Haroon a vicepresidenta de Recursos Humanos para Norteamérica
Chervon ha ascendido a Soobia Haroon al cargo de vicepresidenta de Recursos Humanos para Norteamérica, con efecto a partir del 2 de noviembre de 2026. Haroon reportará directamente a Joe Galli, CEO de la compañía
Durante los últimos dos años, Haroon ha sido una integrante clave del equipo de alta dirección de Chervon, impulsando la captación de talento, el desarrollo organizativo y la transformación. Ha proporcionado liderazgo estratégico en todas las funciones de recursos humanos, al tiempo que ha reforzado la estrategia corporativa de recursos humanos, la gobernanza y los procesos para respaldar los objetivos y el crecimiento continuo de la compañía.
Antes de incorporarse a Chervon, Soobia desarrolló su trayectoria profesional ocupando diversos puestos en el área de recursos humanos de varias empresas multinacionales. Cuenta con una sólida experiencia en recursos humanos, prestando apoyo a numerosas áreas funcionales, como la cadena de suministro, la distribución, la fabricación, las tecnologías de la información, la ingeniería, la gestión de productos, el marketing y las finanzas.
"Soobia ha desempeñado un papel fundamental en nuestra ambiciosa iniciativa de captación de talento desde que me incorporé a Chervon", afirmó Joe Galli. "Su amplia experiencia en recursos humanos, su sentido de la urgencia y su capacidad para colaborar con nuestros altos directivos nos han permitido incorporar rápidamente a profesionales de talento excepcional a nuestra compañía".
"Estoy entusiasmada por contribuir a nuestro objetivo de construir y desarrollar la mejor organización del sector de herramientas eléctricas y equipos eléctricos para exteriores (OPE)", afirmó Soobia Haroon. "Estamos comprometidos con el desarrollo y la incorporación de talento excepcional para impulsar los ambiciosos objetivos de crecimiento de Chervon durante los próximos meses y años".
Haroon cuenta con un máster en Gestión de Recursos Humanos por la Charles H. Kellstadt Graduate School of Business de la Universidad DePaul y una licenciatura en Recursos Humanos por la misma universidad.
Acerca de Chervon
Chervon North America forma parte de un proveedor global de soluciones integrales especializado en investigación y desarrollo, fabricación, pruebas, ventas y servicio posventa de herramientas eléctricas y equipos eléctricos para exteriores (OPE).
Guiada por la innovación centrada en el usuario, la compañía opera mediante un modelo de negocio integrado respaldado por redes globales de ventas y distribución.
La cartera de Chervon incluye las marcas EGO, FLEX, SKIL y DEVON, que atienden a los mercados industrial, profesional y de consumo de todo el mundo.
Mejores herramientas. Un mundo mejor.
Chervon se compromete a ofrecer productos de calidad superior a usuarios de todo el mundo mediante la innovación continua y aspira a convertirse en líder mundial en herramientas eléctricas y equipos eléctricos para exteriores en la era de las baterías de iones de litio, la inteligencia y la digitalización.