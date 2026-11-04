Viaja a 1998 con Google: el genial truco secreto para celebrar la llegada de Zelda

Google se ha sumado a la fiebre por el lanzamiento de The Legend of Zelda: Ocarina of Time al integrar un Easter Egg que permite transformar la pantalla actual de navegación y trasladar a los usuarios directamente al estilo visual que la plataforma tenía en 1998, haciendo referencia al juego original.

Para desbloquear esta función secreta basta con ingresar a la web principal de Google y escribir la palabra "zelda" en la barra de búsqueda y dar enter. Al hacerlo, en la esquina inferior derecha de la pantalla aparecerá la icónica Espada Maestra (Master Sword).

Al hacer clic sobre el arma, se reproducirá un efecto de sonido clásico mientras la pantalla se distorsiona para "viajar en el tiempo", mostrando los resultados como una serie de enlaces azules minimalistamente ordenados, emulando la web del año en que el título original revolucionó la industria, cuando Google apenas daba sus primeros pasos antes de convertirse en el principal navegador del mundo.

¿Cuándo sale el nuevo Zelda y para qué consolas estará disponible?

El esperado remake de este clásico atemporal tiene su fecha de lanzamiento programada para este jueves 5 de noviembre.

Esta nueva entrega ha sido desarrollada como un título de catálogo exclusivo para la consola Nintendo Switch 2, aprovechando la potencia del nuevo hardware para renovar gráficos y mecánicas sin perder la esencia del mapa original de Hyrule.

Precio de Zelda: Ocarina of Time Remake en México

En el mercado nacional se han lanzado dos versiones. La edición estándar en formato digital a través de la eShop de Nintendo y en formato físico con distribuidores autorizados tiene un costo oficial de 1,399 pesos MXN.

Para los coleccionistas que buscan ediciones especiales o paquetes de reserva que incluyen contenido adicional, el precio en tiendas departamentales y de videojuegos oscila entre los 1,799 y 2,199 pesos MXN.