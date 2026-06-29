ASUS Zenbook DUO: la laptop con doble pantalla e IA que redefine la productividad portátil

La evolución de las laptops premium ya no se limita únicamente a ofrecer mayor potencia. Hoy, la conversación gira alrededor de la experiencia de uso, la inteligencia artificial y la capacidad de adaptarse a distintos estilos de trabajo. En ese escenario, la nueva ASUS Zenbook DUO aparece como una de las propuestas más ambiciosas del segmento portátil.

El dispositivo destaca por integrar dos pantallas OLED táctiles de 14 pulgadas con resolución 3K, una configuración que transforma por completo la dinámica multitarea. Más allá del impacto visual, el formato permite trabajar simultáneamente con varias ventanas, editar contenido con mayor precisión o utilizar configuraciones verticales y horizontales según las necesidades del usuario.

La experiencia visual también juega un papel central. Gracias a su frecuencia de actualización de 144Hz, compatibilidad con HDR y certificaciones profesionales como PANTONE Validated y VESA DisplayHDR True Black 1000, la Zenbook DUO busca responder tanto a perfiles creativos como a usuarios corporativos que demandan fidelidad de color y fluidez en pantalla.

A ello se suma un diseño enfocado en la movilidad. A pesar de incorporar doble display, la computadora mantiene una estructura portátil y elegante, acompañada de accesorios como ASUS Pen con carga inalámbrica y funda protectora, elementos que amplían las posibilidades para diseñadores, ejecutivos y creadores de contenido.

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Inteligencia artificial y rendimiento como eje de la experiencia

Uno de los diferenciadores más importantes de esta generación es su integración con funciones de inteligencia artificial, la Zenbook DUO incorpora herramientas avanzadas impulsadas por la NPU de Intel, capaz de alcanzar hasta 50 TOPS para procesamiento dedicado de IA.

Al formar parte de la categoría Copilot+ PC,se pueden ejecutar funciones de IA directamente desde el dispositivo, sin depender completamente de la nube. Entre ellas destacan Recall para recuperar información previamente visualizada, Cocreator para generar y editar imágenes en tiempo real, así como Live Captions, que traduce audio desde más de 40 idiomas al inglés para facilitar reuniones y colaboración internacional.

El rendimiento también apunta al mercado de alto desempeño. La laptop integra procesador Intel Core Ultra X9, gráficos Intel Arc, 32 GB de memoria LPDDR5X y almacenamiento SSD PCIe 4.0 de hasta 2 TB. Esta combinación permite ejecutar tareas complejas relacionadas con edición multimedia, productividad avanzada e incluso flujos creativos apoyados en IA.

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En conectividad, ASUS apuesta por estándares de nueva generación con Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 y puertos Thunderbolt 4 compatibles con transferencia de datos, video y carga rápida. Además, la certificación militar US MIL-STD 810H refuerza la idea de un equipo preparado para escenarios profesionales exigentes.

Con esta propuesta, ASUS no solo presenta una laptop premium, sino una visión sobre cómo evolucionará el trabajo híbrido y creativo en los próximos años: dispositivos más versátiles, inteligentes y capaces de adaptarse a múltiples entornos sin sacrificar rendimiento ni movilidad.