Alertas de Terremotos de Google: cómo activar la herramienta que avisó antes del sismo en Venezuela

Los terremotos que sacudieron a Venezuela llamaron la atención no solo por su intensidad, sino por un detalle que rápidamente se volvió viral en redes sociales con muchas personas recibieron una advertencia en sus teléfonos Android antes de sentir el movimiento.

Aunque en algunos casos fueron apenas unos segundos de anticipación, ese tiempo fue suficiente para que varios usuarios pudieran alejarse de ventanas, buscar un lugar seguro o salir de zonas de riesgo.

La función responsable de ese aviso es el sistema de Alertas de Terremotos de Android, desarrollado por Google, una herramienta que ya opera en distintos países y que aprovecha los millones de teléfonos Android distribuidos por el mundo para detectar movimientos sísmicos casi en tiempo real.

¿Cómo funciona el sistema de Alertas de Terremotos de Google?

A diferencia de lo que muchas personas creen, Google no puede predecir un terremoto antes de que ocurra. Lo que hace es detectar los primeros movimientos del sismo y enviar una advertencia antes de que lleguen las ondas más fuertes a otras zonas.

Cuando inicia un terremoto, las primeras ondas sísmicas, conocidas como ondas P, viajan más rápido y generalmente provocan un movimiento ligero. Después llegan las ondas S, que suelen generar el mayor impacto y los daños más importantes.

Es justamente esa diferencia de velocidad la que permite que el sistema envíe una alerta con algunos segundos de ventaja.

Google envío alertar a algunas personas sobre el sismo Especial

El acelerómetro del celular es la pieza clave

Todo comienza con un sensor que prácticamente todos los teléfonos Android incluyen: el acelerómetro.

Es el mismo componente que hace posible que la pantalla cambie de orientación cuando giras el celular o que detecte ciertos movimientos del dispositivo.

Si un teléfono permanece inmóvil y ese sensor registra una vibración compatible con un sismo, envía una señal anónima a los servidores de Google junto con una ubicación aproximada.

Cuando muchos celulares reportan el mismo patrón al mismo tiempo, el sistema interpreta que probablemente está ocurriendo un terremoto, calcula la magnitud estimada y determina qué regiones podrían verse afectadas para enviar las alertas.

La información digital viaja mucho más rápido que las ondas sísmicas, por lo que quienes se encuentran más alejados del epicentro pueden recibir el aviso antes de sentir el temblor.

Alerta sísmica en celulares. Cuartoscuro / Margarito Pérez Retana

Una red de millones de teléfonos

Google considera que esta tecnología forma parte de una de las redes de detección sísmica más grandes del mundo.

En lugar de depender únicamente de estaciones sismológicas especializadas, el sistema utiliza millones de dispositivos Android que funcionan como pequeños detectores de movimiento.

Desde su lanzamiento en 2020, la herramienta ha crecido de forma importante. Actualmente llega a más de 2 mil 500 millones de personas y envía alertas relacionadas con alrededor de 60 terremotos cada mes a millones de teléfonos.

Durante los recientes sismos en Venezuela, varios usuarios aseguraron haber recibido la advertencia antes de que comenzara el movimiento más intenso. Uno de ellos fue un habitante de Caracas que relató que tuvo tiempo para salir de su vivienda junto con su familia antes de sentir el terremoto.

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¿Cómo activar las Alertas de Terremotos de Google?

Si tienes un teléfono Android compatible, puedes revisar si esta función está disponible siguiendo estos pasos:

Abre la aplicación Configuración o Ajustes.

Abre la aplicación Configuración o Ajustes. Entra en Seguridad y emergencia.

Selecciona Alertas de sismos .

Activa el interruptor correspondiente.

En algunos dispositivos la ruta puede ser diferente. Si no encuentras la opción anterior, también puedes buscarla en:

Configuración > Ubicación > Servicios de ubicación > Alertas de sismos.

sismo en Venezuela. Reuters

Requisitos para recibir las alertas

Para que el sistema funcione correctamente es importante cumplir con algunas condiciones:

Tener activada la ubicación del dispositivo.

Tener activada la ubicación del dispositivo. Contar con conexión a internet mediante datos móviles o Wi-Fi.

Permitir las notificaciones de emergencia para que el aviso pueda sonar incluso si el celular está en silencio o en el modo "No molestar".

Estar en una región donde el servicio esté disponible.

El sistema generalmente emite alertas para sismos con una magnitud superior a 4.5.

Una herramienta que puede marcar la diferencia

Las alertas sísmicas no evitan que ocurra un terremoto, pero esos segundos de anticipación pueden ser suficientes para reaccionar y reducir riesgos.

Por eso, si cuentas con un teléfono Android, revisar que esta función esté activada puede convertirse en una medida adicional de prevención. En situaciones de emergencia, unos cuantos segundos pueden hacer una diferencia importante.