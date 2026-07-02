Alerta en WhatsApp: El riesgo de suplantación de identidad con los nuevos nombres de usuario

El despliegue de la nueva función de nombres de usuario en WhatsApp ha encendido las alarmas en el sector de la ciberseguridad debido al potencial riesgo de fraudes, esto porque al ya no necesitarse un número telefónico para agregar personas al listado y cambiarlo por usuarios pueden darse casos de suplantación de identidad.

Aunque WhatsApp busca mejorar la privacidad al no requerir el número telefónico para añadir nuevos contactos, reguladores internacionales, como las autoridades en la India, ya han emitido alertas por la apropiación indebida de alias relacionados con figuras públicas, marcas reconocidas y entidades gubernamentales que podrían confundir a los usuarios y comenzar a mensajear con personas desconocidas.

Meta ha intentado blindar el ecosistema bloqueando de forma previa los nombres de celebridades y permitiendo que las cuentas institucionales vinculen sus identificadores oficiales de Instagram y Facebook. Sin embargo, la competencia por asegurar los mejores alias entre los más de 3,000 millones de usuarios activos en el mundo ya comenzó, abriendo una ventana de oportunidad para los ciberdelincuentes antes del lanzamiento oficial global a finales de año.

Cómo reservar tu nombre de usuario en WhatsApp paso a paso

El proceso de registro es sumamente rápido y se gestiona directamente desde la aplicación móvil. Para asegurar tu alias antes de que alguien más lo gane en los mercados donde ya se encuentra disponible, sigue estas indicaciones:

Actualiza la aplicación: Asegúrate de tener instalada la versión más reciente de WhatsApp desde la PlayStore (Android) o App Store (Apple) .

Asegúrate de tener instalada la versión más reciente de WhatsApp desde la o . Accede a la configuración: Abre la app y dirígete al menú de Ajustes o Configuración .

Abre la app y dirígete al menú de . Entra a tu perfil: Presiona en la sección de tu cuenta y busca la nueva opción denominada "Nombre de usuario" .

Presiona en la sección de tu cuenta y busca la nueva opción denominada . Elige tu alias: Introduce el identificador que deseas, el cual debe tener entre 3 y 40 caracteres (permite letras, números, puntos y guiones bajos). Si aparece bloqueado, deberás intentar otra combinación.

Introduce el identificador que deseas, el cual debe tener entre 3 y 40 caracteres (permite letras, números, puntos y guiones bajos). Si aparece bloqueado, deberás intentar otra combinación. Confirma el registro: Si el nombre está disponible, quedará reservado y guardado en tu cuenta.

Cabe destacar que tu alias no se mostrará públicamente de forma abierta en la interfaz como ocurre en otras redes sociales; cualquier persona que desee agregarte por esta vía necesitará conocer tu identificador exacto, incluyendo caracteres especiales, por lo que esta es una forma de asegurarte de que estás hablando con la persona correcta.

Consejos para evitar que tus contactos caigan en un fraude por suplantación

La llegada de los nombres de usuario cambia las reglas del juego en WhatsApp. Para protegerte toma las siguientes medidas: