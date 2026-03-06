Zorevunersen: el tratamiento que podría reducir convulsiones en niños por el síndrome de Dravet 

Las epilepsias infantiles graves siguen siendo uno de los desafíos más complejos de la neurología moderna. Algunas formas aparecen durante el primer año de vida y provocan crisis frecuentes, prolongadas y difíciles de controlar, lo que afecta el desarrollo y la calidad de vida de los pacientes y sus familias.

En los últimos años, la investigación médica ha avanzado hacia tratamientos que no solo controlen los síntomas, sino que actúen sobre la causa del trastorno. En ese contexto, científicos analizan el potencial de zorevunersen, un medicamento experimental diseñado para tratar el síndrome de Dravet, una forma rara y severa de epilepsia infantil.

Zorevunersen podría reducir convulsiones en niños con síndrome de Dravet Canva.

Qué es zorevunersen y por qué está dando esperanza a niños con síndrome de Dravet

Zorevunersen pertenece a un grupo de terapias conocidas como oligonucleótidos antisentido. Estas moléculas se diseñan en laboratorio para modificar la forma en que ciertos genes producen proteínas dentro de las células.

En el síndrome de Dravet, el problema suele estar relacionado con alteraciones en el gen SCN1A, responsable de producir una proteína llamada Nav1.1, que participa en la transmisión de señales eléctricas entre neuronas. Cuando esta proteína no funciona correctamente, el equilibrio de la actividad cerebral se altera y aumenta el riesgo de convulsiones.

El objetivo de zorevunersen es aumentar la producción de la proteína Nav1.1 a partir de la copia sana del gen, lo que podría ayudar a estabilizar la actividad neuronal.

De acuerdo con el registro del ensayo clínico en ClinicalTrials.gov, el medicamento se evalúa en el estudio EMPEROR, un ensayo fase 3 internacional, que analiza si el tratamiento logra disminuir la frecuencia de convulsiones en niños y adolescentes con síndrome de Dravet.

El estudio contempla la participación de aproximadamente 170 pacientes con diagnóstico confirmado, y su objetivo principal es medir los cambios en la frecuencia de crisis motoras mayores, además de otros indicadores relacionados con el funcionamiento neurológico, la calidad de vida y la seguridad del tratamiento.

Qué es el síndrome de Dravet y por qué provoca convulsiones tan difíciles de controlar

El síndrome de Dravet es una encefalopatía epiléptica del desarrollo, es decir, un trastorno neurológico que provoca convulsiones y también puede afectar el desarrollo cognitivo, el lenguaje y la coordinación motora.

Según el National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS), este síndrome suele comenzar durante el primer año de vida. En muchos casos las primeras convulsiones aparecen durante episodios de fiebre y pueden durar varios minutos. Con el tiempo, los pacientes desarrollan distintos tipos de crisis epilépticas y otros síntomas neurológicos.

En más del 80 por ciento de los casos, el trastorno se relaciona con mutaciones en el gen SCN1A. Este gen participa en el funcionamiento de los canales de sodio de las neuronas, estructuras que permiten la transmisión de señales eléctricas en el cerebro. Cuando el gen presenta alteraciones, la comunicación neuronal se vuelve inestable y aumenta la probabilidad de crisis convulsivas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que la epilepsia afecta a cerca de 50 millones de personas en el mundo, lo que la convierte en uno de los trastornos neurológicos más comunes. Sin embargo, las epilepsias genéticas raras, como el síndrome de Dravet, suelen ser más complejas y difíciles de tratar.

Qué resultados analiza el estudio sobre zorevunersen en pacientes pediátricos

El ensayo clínico fase 3 busca determinar si el medicamento puede reducir de forma significativa la frecuencia de convulsiones motoras mayores en comparación con el tratamiento estándar.Además del número de crisis, los investigadores analizan otros factores importantes en la vida diaria de los pacientes, entre ellos:

Cambios en la calidad de vida

Evolución del desarrollo neurológico

Seguridad y tolerabilidad del tratamiento

Evaluación global del estado clínico por parte de médicos y familiares

De acuerdo con el registro del estudio, los investigadores esperan completar la fase principal de evaluación en los próximos años, lo que permitirá analizar los datos con mayor profundidad.

Cómo actúa este fármaco experimental y en qué se diferencia de otros tratamientos

El tratamiento del síndrome de Dravet suele incluir medicamentos anticonvulsivos que ayudan a reducir la frecuencia o la intensidad de las convulsiones. Entre ellos se encuentran fenfluramina, stiripentol y cannabidiol, que forman parte de las opciones terapéuticas actuales.

Sin embargo, estos medicamentos no corrigen el origen genético del trastorno.

Especialistas de Mayo Clinic explican que nuevas terapias dirigidas a genes específicos representan una línea prometedora de investigación en epilepsias pediátricas. Estas estrategias buscan modificar procesos biológicos relacionados con la enfermedad.

En el caso de zorevunersen, el tratamiento pretende aumentar la actividad del gen SCN1A funcional, lo que podría ayudar a restablecer el equilibrio de las señales eléctricas del cerebro.

Estudios experimentales publicados en la revista científica Brain han mostrado que terapias basadas en oligonucleótidos antisentido pueden mejorar la función neuronal en modelos animales de síndrome de Dravet, lo que respalda la investigación de este tipo de tratamientos.

Qué falta para que zorevunersen pueda convertirse en una opción terapéutica real

Aunque el desarrollo del medicamento genera expectativas, todavía es necesario completar varias etapas antes de que pueda utilizarse en la práctica médica.

Los ensayos clínicos fase 3 buscan confirmar tres aspectos fundamentales:

Eficacia clínica

Seguridad a largo plazo

Relación entre beneficios y riesgos

Solo después de analizar estos resultados, las agencias regulatorias como la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) o la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) pueden evaluar si un medicamento cumple con los requisitos para su aprobación.

Además, los especialistas recuerdan que el manejo del síndrome de Dravet requiere un enfoque integral que incluya tratamiento médico, seguimiento neurológico especializado y apoyo a las familias.

El desarrollo de zorevunersen refleja una tendencia creciente en la investigación médica: crear tratamientos que actúen sobre las causas genéticas de ciertas enfermedades neurológicas.

En el caso del síndrome de Dravet, esta estrategia podría abrir nuevas posibilidades terapéuticas para pacientes que hoy enfrentan convulsiones difíciles de controlar.

Sin embargo, el medicamento todavía se encuentra en fase de investigación. Los resultados de los ensayos clínicos en curso serán determinantes para saber si este tratamiento puede convertirse en una opción segura y efectiva para niños con esta forma de epilepsia.