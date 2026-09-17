Trasladan en avión a paciente crítica de Chiapas a CDMX

El Instituto Mexicano del Seguro Social activó sus protocolos de alta complejidad operativa al concretar el traslado vía aérea de una mujer de 56 años de edad desde Tapachula hasta la capital del país. La intervención médica exigió una logística rápida para atender la condición médica extraordinaria de la derechohabiente.

La derechohabiente permanecía internada en el sur del país, donde el personal local evaluó la severidad de su estado clínico para solicitar apoyo de la infraestructura central. Su cuadro clínico requirió la intervención inmediata de especialistas que no se encuentran disponibles en instalaciones regionales. De acuerdo con la información institucional, "la paciente se encontraba hospitalizada en el Hospital General de Zona No. 1 'Nueva Frontera', en Tapachula, Chiapas", sitio donde iniciaron las maniobras iniciales para estabilizarla antes del vuelo.

El cuadro médico de la paciente requirió una logística especializada debido a las características singulares de su enfermedad, las cuales rebasaban la capacidad operativa de la unidad de segundo nivel. La gravedad y rareza de la afección demandaron su envío inmediato a la capital del país. Al respecto, el organismo médico precisó que "debido a su diagnóstico y padecimiento poco frecuente, iniciará un protocolo clínico de alta complejidad" para mitigar los riesgos derivados de su condición.

Para garantizar la integridad de la paciente durante la trayectoria de Tapachula al centro del país, el IMSS desplegó un operativo sin interrupciones. Monitoreo constante y soporte de vida acompañaron cada etapa del recorrido entre ambas entidades federativas. "Mediante la coordinación entre el CVOED y los equipos médicos y administrativos involucrados, se realizó el traslado cama a cama, con vigilancia médica y las medidas necesarias para garantizar su seguridad", confirmó el reporte emitido por las autoridades sanitarias.

El viaje concluyó con el arribo de la paciente a las instalaciones hospitalarias más avanzadas con las que cuenta el sistema de seguridad social en la capital mexicana. A su llegada, fue recibida por médicos especialistas encargados de tomar el control directo del caso. El informe oficial señala que "el traslado concluyó satisfactoriamente con su ingreso a la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI, donde permanecerá hospitalizada bajo atención de un equipo multidisciplinario".

Este despliegue aéreo forma parte de las acciones permanentes para acercar la medicina de alta tecnología a las regiones más apartadas del territorio nacional. La institución reafirmó la disposición de sus recursos materiales y humanos ante contingencias donde el tiempo resulta determinante para preservar la vida. Al respecto, el organismo ratificó que "el IMSS refrenda su compromiso de articular sus capacidades médicas, hospitalarias y de respuesta para garantizar el acceso oportuno a servicios de alta especialidad".