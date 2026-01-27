Tomar café y té podría ayudar  a prevenir la osteoporosis, según estudio 

Para millones de personas, el día no comienza sin el aroma del café o la calma del té, un ritual que favorece la salud ósea, previene fracturas y mejora el bienestar metabólico.

Lejos de ser un hábito perjudicial, estas infusiones actúan como un escudo contra el deterioro físico. Un análisis masivo desafía los antiguos mitos sobre la cafeína y la supuesta debilidad del esqueleto.

El café y té son grandes aliados para evitar la osteoporosis. Canva

¿El café y el té ayudan a prevenir la osteoporosis?

Existía el temor de que la cafeína interfiriera con la absorción del calcio; sin embargo, un metaanálisis en Frontiers in Nutrition revela que estas bebidas son aliadas poderosas. El estudio de 500,000 participantes confirmó este hallazgo.

Los investigadores observaron que el consumo de café y té es seguro y otorga protección a largo plazo. Estos factores contribuyen a mantener la firmeza estructural ante el paso inevitable del tiempo.

Los beneficios de ingerir té y café incluyen:

Acción antioxidante: Combaten el estrés oxidativo que envejece las células óseas.

Combaten el estrés oxidativo que envejece las células óseas. Efecto antiinflamatorio: Reducen la inflamación sistémica que daña el tejido óseo.

Reducen la inflamación sistémica que daña el tejido óseo. Mejora estructural: Ayudan a preservar la densidad mineral con el transcurso de los años.

La investigación revisó catorce estudios distintos y halló una tendencia clara. Quienes consumen estas bebidas de forma regular poseen huesos más sanos que los individuos que las evitan por completo.

El café reduce un 21% el riesgo de osteoporosis. Canva

¿Qué tanto protegen el té y el café a los huesos?



Las cifras del estudio son precisas: los bebedores habituales de café muestran una reducción del riesgo de osteoporosis del 21% en comparación con quienes nunca consumen esta infusión.

El té demuestra ser un aliado aún más potente, según los resultados del análisis. Quienes prefieren esta bebida registran una disminución del riesgo del 25%, superando los beneficios observados con el café.

Estos porcentajes reflejan una asociación significativa en diversas poblaciones. Ambas opciones representan herramientas valiosas que ofrecen una ventaja real para proteger el organismo durante la vejez.

El té reduce un 25% el riesgo de osteoporosis. Canva

¿Qué cantidad se recomienda para obtener beneficios?

No se requiere la ingesta de grandes volúmenes para percibir mejoras. En el caso del café, la protección se activa al consumir más de una taza diaria, mientras que dosis menores no muestran el mismo impacto estadístico.

Respecto al té, la constancia resulta fundamental. Los datos indican que beberlo más de cuatro veces a la semana potencia sus efectos y fortalece la microestructura ósea debido a sus componentes únicos.

Los elementos del té y el café que protegen los huesos son:

Ácido clorogénico: Presente en el café, estimula la formación de tejido óseo nuevo.

Presente en el café, estimula la formación de tejido óseo nuevo. Catequinas: Abundantes en el té, mejoran la actividad celular en el hueso.

Abundantes en el té, mejoran la actividad celular en el hueso. Flavonoides: Ayudan a preservar la densidad mineral frente al envejecimiento.

Además de resguardar el esqueleto, estos compuestos poseen efectos antiinflamatorios. Ayudan a regular el equilibrio interno del cuerpo, lo que evita la pérdida acelerada de masa ósea vinculada a la edad.

El dolor de espalda frecuente es una señal de osteoporosis. Canva

¿Cuáles son las señales de alerta de la osteoporosis?

La osteoporosis es una afección que no presenta síntomas visibles de manera inicial. A menudo, el dolor no se manifiesta hasta que ocurre una fractura inesperada tras un golpe menor o incluso al toser con fuerza.

Existen señales sutiles que deben atenderse para actuar oportunamente. El cuerpo advierte mediante cambios físicos que revelan la debilidad interna de la estructura que sostiene el peso del organismo.

De acuerdo con los Institutos Nacionales de Salud de EU. (NIH), estas son las señales de alerta:

Dolor de espalda: Puede indicar vértebras con colapso interno.

Puede indicar Pérdida de estatura: La disminución de la talla con el tiempo es un signo clásico de la enfermedad.

La disminución de la talla con el tiempo es un signo clásico de la enfermedad. Postura encorvada: La cifosis o "joroba" revela una debilidad espinal avanzada.

El diagnóstico estándar es la absorciometría, la cual utiliza dosis bajas de radiación para medir la densidad ósea y el riesgo de fracturas. No obstante, un estudio en The Lancet sugiere que la Tomografía Cuantitativa es mucho más sensible al emplear una imagen tridimensional avanzada que mide con precisión la estructura del esqueleto.

Disfrutar de la bebida caliente favorita es más que un placer; constituye una inversión en salud. Combinar este hábito con ejercicio regular ayudará a mantener el cuerpo activo y fuerte durante muchos años.