En las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), la brecha entre la vida y la muerte a menudo depende de la capacidad de mantener en funcionamiento los órganos principales del cuerpo humano mientras este combate una enfermedad grave.

Entre las condiciones más amenazantes se encuentra la sepsis, una respuesta desregulada del organismo ante una infección que, de acuerdo con la Sociedad de Medicina de Cuidados Críticos, genera 48.9 millones de casos y 11 millones de muertes al año en todo el mundo, representando cerca de una de cada cinco muertes a nivel global. Para hacer frente a esta y otras emergencias médicas, la medicina intensiva recurre a las Terapias de Soporte Vital.

Terapia de Soporte Vital: ¿Qué es y cuándo se determina que un paciente la necesita? Canva

¿Qué es exactamente una Terapia de Soporte Vital y cuándo se aplica?

Una Terapia de Soporte Vital abarca un conjunto de intervenciones clínicas y tecnologías médicas diseñadas para asumir o respaldar temporalmente la función de uno o varios órganos esenciales cuando estos no pueden cubrir las demandas biológicas del organismo.

Su propósito primario no es curar la enfermedad de fondo por sí misma, sino ganar un tiempo valioso para que los tratamientos médicos —como los antibióticos o las cirugías— surtan efecto y el cuerpo tenga la oportunidad de recuperarse.

La determinación de iniciar un soporte vital extracorpóreo ocurre en el momento en que existe evidencia clínica o paraclínica de que órganos clave, como los pulmones, el corazón o los riñones, están entrando en un proceso de falla aguda.

Las terapias de soporte vital son intervenciones médicas destinadas a mantener temporalmente funciones esenciales del organismo cuando uno o varios órganos no pueden desempeñarlas adecuadamente por sí mismos. Su objetivo principal es brindar tiempo para que el tratamiento de la enfermedad o condición que provocó el deterioro haga efecto."

— Dr. Armando Jezael Martínez Rueda, médico especialista en Nefrología y Medicina Interna, e enlace Médico Científico de Vantive.

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¿Cuáles son los tipos de soporte vital más utilizados en las UCI?

En la práctica clínica intensiva, las terapias de soporte se dividen según el sistema orgánico que respaldan, permitiendo una intervención dirigida y especializada:

Soporte respiratorio: Incluye desde la ventilación mecánica invasiva convencional hasta la Oxigenación por Membrana Extracorpórea (ECMO) y la remoción de dióxido de carbono (ECCO2R), utilizadas cuando los pulmones pierden su capacidad de intercambio gaseoso.

Incluye desde la ventilación mecánica invasiva convencional hasta la Oxigenación por Membrana Extracorpórea (ECMO) y la (ECCO2R), utilizadas cuando los pulmones pierden su capacidad de intercambio gaseoso. Soporte renal: Encabezado por la Terapia de Reemplazo Renal Continua (TRRC), este procedimiento asume las funciones de filtración y depuración de toxinas de los riñones durante una Lesión Renal Aguda (LRA).

Encabezado por la Terapia de Reemplazo Renal Continua (TRRC), este procedimiento asume las funciones de filtración y depuración de toxinas de los riñones durante una Lesión Renal Aguda (LRA). Soporte cardiovascular: Enfocado en estabilizar la hemodinámica mediante medicamentos inotrópicos, vasopresores o asistencia mecánica circulatoria.

Hoy el reto en cuidados críticos ya no es solamente apoyar un órgano aislado, sino responder de manera coordinada a pacientes cuya condición puede evolucionar y afectar diferentes sistemas al mismo tiempo, como puede ocurrir en los cuadros graves de sepsis."

— Dr. Armando Jezael Martínez Rueda.

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¿Cómo se maneja el soporte multiorgánico en casos severos de sepsis?

Uno de los momentos de mayor complejidad clínica se presenta cuando la afección no se limita a una sola estructura, sino que desencadena un síndrome de falla multiorgánica.

Esta condición es habitual en los cuadros graves de sepsis, donde la inflamación sistémica puede deteriorar la función pulmonar, causar colapso circulatorio y provocar daño renal de forma simultánea, incluso en personas sin antecedentes de enfermedad previa.

Frente a esta dinámica evolutiva, las terapias modernas trabajan en red. Mientras la ventilación mecánica sostiene la oxigenación, la TRRC depura el exceso de líquidos y toxinas para evitar la sobrecarga cardiovascular, coordinando múltiples dispositivos para estabilizar al paciente crítico.

La falla multiorgánica es uno de los mayores desafíos en las Unidades de Cuidados Intensivos. Ocurre cuando dos o más órganos vitales dejan de funcionar adecuadamente de forma simultánea... Estas terapias trabajan de manera complementaria para sostener temporalmente las funciones vitales mientras se controla la causa subyacente."

— Dr. Armando Jezael Martínez Rueda.

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¿Las terapias de soporte vital son temporales o curativas?

Existe la falsa percepción de que el soporte vital sustituye el tratamiento médico convencional. No obstante, la literatura médica y los especialistas enfatizan su carácter estrictamente temporal y de soporte funcional.

Si el problema de origen no se erradica —por ejemplo, si no se controla el foco infeccioso en un paciente séptico—, la terapia extracorpórea no podrá revertir el daño de manera permanente.

El éxito de la Terapia de Reemplazo Renal Continua o de la ventilación mecánica radica en su capacidad de adaptarse a la fragilidad hemodinámica del paciente grave durante días o semanas, permitiendo que la respuesta fisiológica se estabilice progresivamente.

Las terapias de soporte vital no sustituyen el tratamiento de la enfermedad que originó el problema. Su función principal es mantener temporalmente la función de órganos esenciales mientras los médicos tratan la causa subyacente y el organismo tiene oportunidad de recuperarse."

— Dr. Armando Jezael Martínez Rueda.

El panorama del cuidado intensivo exige una identificación temprana del deterioro clínico y el acceso oportuno a plataformas tecnológicas integradas que protejan los órganos vitales mientras la medicina combate la infección original.