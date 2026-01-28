Suman más de mil 200 casos de sarampión en México durante 2026; llaman a población a vacunarse

Frente al brote de sarampión que se vive en el país, la Secretaría de Salud mantiene una fase intensiva de vacunación, debido a que en lo va del año ya se confirmaron mil 244 casos, por lo que el acumulado desde febrero del año pasado sumó 7 mil 674 contagios.

Dicha situación ha puesto a México en riesgo de perder la certificación de país libre de sarampión, lo cual, será revisado por la Organización Panamericana de la Salud el próximo mes de abril, donde se evaluará si se logró contener la transmisión del virus.

Con respecto a las muertes, esta semana Michoacán reportó el primer deceso de 2026. En consecuencia, considerando los 25 fallecimientos que ocurrieron en 2025, la cifra total ya ascendió a 26.

¿Cuántas vacunas se han aplicado?

Al corte del 23 de enero, a nivel nacional se han aplicado 12 millones 240 mil 453 biológicos contra esta enfermedad viral, informó la dependencia federal.

Añadió que el abasto está garantizado, ya que hay 23 millones 529 mil 75 vacunas disponibles, por lo que hizo un llamado a la población a inmunizarse.

La vacunación es una responsabilidad colectiva y una acción fundamental de prevención en salud pública. Controlar el sarampión es posible y depende de mantener esquemas completos en toda la población”, señaló la autoridad sanitaria.

La Secretaría de Salud de Durango llama a la población para que acuda a aplicarse la vacuna contra el sarampión en los diferentes módulos que se tienen instalados. Foto: Cuartoscuro

¿Quiénes deben vacunarse?

La estrategia nacional de vacunación contra sarampión también se está realizando -casa por casa- en las entidades donde el brote muestra mayor intensidad como Jalisco, Chiapas, Sinaloa, Ciudad de México y Guerrero, entre otras.

Además, las vacunas están disponibles de manera gratuita en el IMSS, IMSS Bienestar, ISSSTE y demás instituciones públicas de salud sin importar la derechohabiencia. Para conocer los puntos de vacunación, la población puede comunicarse al 079.

El objetivo es contener el brote para lo cual, el proceso de inmunización está iniciando a partir de los seis meses de edad.

Por tanto, de acuerdo a los lineamientos de la Secretaría de Salud, el biológico debe aplicarse a los siguientes grupos:

“Dosis cero” a niñas y niños de 6 a 11 meses.

Niñas y niños de 1 año y de 18 meses.

Población rezagada de 2 a 9 años.

Personas de 10 a 49 años que no cuenten o no recuerden contar con su esquema completo.

Personal de salud

Personal educativo

Jornaleros agrícolas

Campaña de vacunación Foto: Especial

Monitoreo permanente

La Secretaría de Salud expuso que el comportamiento epidemiológico del sarampión se mantiene bajo monitoreo permanente a través del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, “lo que permite la detección oportuna de casos, su confirmación por laboratorio y la identificación de genotipos circulantes, en cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de vigilancia sanitaria”.

Y añadió que desde la detección del primer caso importado el 14 de febrero de 2025, se activó de manera inmediata los protocolos internacionales de contención, que incluyeron entre otras acciones:

Aplicación de cercos epidemiológicos, con vacunación en 25 manzanas alrededor de cada caso, así como búsqueda activa de casos.

Intensificación de la vacunación para asegurar esquemas completos.

Coordinación permanente con las entidades federativas, especialmente en los estados con mayor incidencia.

RLO