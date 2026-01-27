 ¿Qué países aún tienen el estatus libre de sarampión? Esto dice la OMS

El sarampión deja de ser una amenaza del pasado para invadir el entorno cotidiano. De hecho, en noviembre de 2025, las Américas perdieron oficialmente su estatus de zona libre de transmisión endémica tras años de seguridad, como recuerda la Organización Panamericana de Salud (OPS).

En meses posteriores, otros países se unirían a la lista. Las bajas coberturas de vacunación abren grietas por donde el virus se transmite, obligando a repensar la protección ante este regreso de la enfermedad.

El sarampión circula a lo largo del mundo y deja estragos en varios países. Canva

¿Qué países aún tienen el estatus libre de sarampión?

Existen países que demuestran que la erradicación es posible mediante políticas constantes. Cabo Verde, Mauricio y Seychelles celebran victorias significativas al ser verificados como territorios libres de transmisión tras ejecutar campañas masivas con gran éxito.

En el Pacífico, naciones como Bután, Maldivas y Sri Lanka mantienen sus fronteras biológicas resguardadas. Estas sociedades protegen a sus habitantes mediante una vigilancia rigurosa que detecta de inmediato cualquier caso importado, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Estos son algunos de los países que aún conservan el estatus libre de sarampión, según la OMS:

Nórdicos: Dinamarca, Noruega y Finlandia mantienen coberturas de inmunización superiores al 95% en sus registros oficiales.

Dinamarca, Noruega y Finlandia mantienen coberturas de inmunización superiores al Europa Central: Suiza y Hungría conservan su certificación gracias a sistemas de salud pública sumamente robustos.

Suiza y Hungría conservan su certificación gracias a sistemas de salud pública sumamente robustos. África: Cabo Verde logró la verificación oficial en septiembre de 2025 tras años de esfuerzos.

Cabo Verde logró la verificación oficial en septiembre de 2025 tras años de esfuerzos. Mediterráneo: Bahréin y Omán reportan cero casos endémicos al cierre de sus ciclos de vigilancia epidemiológica.

Los casos de sarampión alrededor del mundo hicieron que algunos países perdieran su verificación. Canva

Países que perdieron el estatus libre de sarampión o enfrentan riesgos críticos

La pérdida de la certificación regional se vincula directamente con la gestión sanitaria en Canadá. Al persistir la transmisión del virus por más de doce meses consecutivos, este país arrastra el incumplimiento de la normativa continental, tal como reporta la OPS. No obstante, naciones vecinas como México y Estados Unidos todavía conservan su acreditación individual.

En Europa, España y el Reino Unido regresaron al listado de zonas con transmisión restablecida. La Comisión de Verificación clasifica a estos estados como áreas donde el agente infeccioso circula nuevamente de forma interna.

Norteamérica: Canadá se convirtió en el epicentro que anuló el estatus de las Américas durante 2025.

Canadá se convirtió en el epicentro que anuló el estatus de las Américas durante 2025. Latinoamérica: Aunque Brasil, Bolivia y Perú conservan su certificación, enfrentan brotes que amenazan su estabilidad sanitaria.

Aunque conservan su certificación, enfrentan brotes que amenazan su estabilidad sanitaria. Zonas endémicas: Francia, Alemania e Italia presentan una circulación constante del virus sin interrupciones.

presentan una circulación constante del virus sin interrupciones. Asia Occidental: Pakistán y Yemen concentran el mayor volumen de contagios en su respectiva zona geográfica.

En Europa la situación es crítica para naciones que creían haber derrotado al sarampión. La Comisión Regional de Verificación de Europa clasificó en 2025 a varios estados como zonas de transmisión restablecida, lo que significa que perdieron su estatus de eliminación:

Reino Unido

España

Austria

Azerbaiyán

Armenia

Uzbekistán

Es importante entender que hay países europeos considerados endémicos, donde el virus circula con fuerza y nunca se ha logrado interrumpir del todo o llevan tiempo en esta situación. Francia, Alemania, Italia, Rusia, Polonia, Rumania, Turquía y Ucrania entran en esta categoría de riesgo elevado.

Países como España registran contagios de sarampión durante varias semanas. Canva

¿Cuál es la situación actual del sarampión en México y Estados Unidos?



México y Estados Unidos no pierden aún su estatus individual, pero la situación es frágil. Ambos enfrentan una reunión de emergencia el 13 de abril de 2026 para revisar sus estatus contra el sarampión, de acuerdo con la OPS.

Los casos en México suma 3,911 casos y 14 muertes confirmadas en 2025. Según las cifras actuales del Informe diario de sarampión, hay 7,624 casos acumulados de sarampión; en las últimas 24 horas se reportaron 73 casos.

Estados Unidos se registraron un total de 2255 casos de sarampión confirmados en 2025. En el 2026, hasta el 22 de enero, se han notificado 416 casos de sarampión confirmados, como reportan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en EU (CDC).

Si la cadena de transmisión supera el año, se perderá el estatus de eliminación recuperado previamente.

La vacuna contra el sarampión es la única forma de prevenir los contagios. Canva

¿Cómo avanza el sarampión a nivel mundial y por qué es peligroso el brote?



El patógeno se propaga con celeridad a través de viajeros que carecen de inmunización. En las Américas, los contagios se dispararon 34 veces en un solo año, superando los diez mil casos y afectando principalmente a la población infantil vulnerable, de acuerdo con la OPS.

La peligrosidad reside en su elevada tasa de transmisibilidad: un individuo enfermo puede infectar hasta a dieciocho personas. El virus anula temporalmente la respuesta inmunitaria y provoca complicaciones como neumonía severa, ceguera e inflamación cerebral irreversible, advierte la OMS.

Epicentro: El Mediterráneo Oriental concentró el 35% de los casos mundiales reportados en 2025.

El Mediterráneo Oriental concentró el reportados en 2025. Mortalidad: La mayoría de los decesos ocurren en niños menores de cinco años que carecen de un esquema de vacunación completo.

La mayoría de los decesos ocurren en niños menores de cinco años que carecen de un esquema de vacunación completo. Transmisión: El agente infeccioso se desplaza en centros de transporte como aeropuertos, listo para brotar en zonas con bajas tasas de protección.

El agente infeccioso se desplaza en centros de transporte como aeropuertos, listo para brotar en zonas Complicaciones: La encefalitis y la pérdida de visión representan riesgos latentes para los supervivientes de la infección.

Criterios técnicos: ¿cómo se pierde el estatus de país libre de sarampión?



Ser libre de sarampión exige interrumpir la transmisión local por más de doce meses seguidos. Perder el estatus es un golpe técnico que ocurre cuando el mismo tipo de virus circula sin control anual.

Además, la eliminación del sarampión en una zona geográfica es definida cuando se demuestra que ya no hay contagios durante un periodo de al menos 36 meses (3 años).

La OPS retira la certificación si el rastreo de contactos es débil. No basta con no tener enfermos; se debe demostrar con laboratorios que no existe circulación oculta en las comunidades locales, conforme a un artículo publicado en Journal of Immunological Sciences.

Canadá perdió su título por mantener la misma cadena viral un año entero. Este retroceso es reversible si se logra vacunar al 95% de la población y se reactiva la vigilancia epidemiológica total.

La responsabilidad ciudadana es mantener la cartilla al día para proteger el bienestar colectivo. Al aplicar la dosis, se detiene el avance de esta enfermedad y se garantiza un futuro saludable.

La ciencia es clara: la inmunidad de rebaño es la única defensa ante un virus tan agresivo. Al informar y actuar con prontitud, se fortalece el muro que protege a la sociedad de un retroceso grave.