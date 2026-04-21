¿Qué es la hipersomnia? La causa detrás de tener sueño todo el día

La hipersomnia, también conocida como somnolencia diurna excesiva, es cuando una persona siente una necesidad constante de dormir en momentos en los que normalmente debería estar despierta. Para que se considere como tal, este problema debe presentarse casi todos los días durante al menos tres meses.

No se trata solo de “tener sueño”, sino de una sensación continua de cansancio, pesadez y hasta torpeza, que puede afectar la concentración, la memoria y el estado de ánimo, complicando la rutina diaria.

En la mayoría de los casos, la hipersomnia no aparece sola, sino que es consecuencia de otra condición o enfermedad, por lo que el tratamiento suele enfocarse en encontrar qué la está provocando. Entre lo más común está la hipersomnolencia, que es esa sensación constante de sueño y fatiga.

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También influye mucho el dormir poco, algo bastante frecuente cuando no se tienen buenos hábitos de descanso. En adultos, lo ideal es dormir entre 7 y 8 horas; cuando esto no sucede por mucho tiempo, pueden aparecer problemas como cansancio crónico, falta de concentración y cambios en el estado de ánimo.

Otro punto clave es la calidad del sueño. No basta con dormir muchas horas si el descanso se interrumpe constantemente. El llamado sueño fragmentado, es decir despertarse varias veces en la noche, aunque no siempre se note, también puede provocar hipersomnia. Esto suele estar relacionado con problemas como artritis, epilepsia, enfermedades respiratorias, molestias urinarias o trastornos gastrointestinales, entre otros.

¿Cuáles son las causas de la hipersomnia?

La hipersomnia puede estar relacionada con distintas condiciones, por ejemplo:

Trastornos del sueño como insomnio, apnea obstructiva del sueño.

Síndrome postraumático.

Consumo de ciertos medicamentos o sustancias.

Trastornos neurodegenerativos o genéticos.

Problemas metabólicos y hormonales, como hipotiroidismo o deficiencia de hierro y vitamina D.

Trastornos psiquiátricos, como depresión, distimia o trastorno bipolar.

Narcolepsia, una enfermedad crónica que altera los mecanismos del sueño.

¿Cómo se puede tratar?

Para tratar la hipersomnia, lo primero es identificar la causa. A partir de ahí se puede definir el mejor tratamiento.

En muchos casos, el primer paso no incluye medicamentos, sino cambios en el estilo de vida: mejorar los hábitos de sueño, organizar siestas durante el día, cuidar la alimentación y mantenerse activo físicamente.

La higiene del sueño es fundamental, ya que incluye hábitos que ayudan a descansar mejor. También se ha visto que las siestas cortas, de unos 15 a 20 minutos, pueden ayudar a disminuir el sueño durante el día, aunque no en todos los casos funcionan igual.

Además, una alimentación equilibrada ayuda a que el cuerpo funcione correctamente, incluyendo los procesos que regulan el sueño. A esto se suma la actividad física, que favorece un mejor descanso y evita el sedentarismo.

Si después de hacer estos cambios no hay mejoría, entonces un especialista puede valorar el uso de medicamentos.

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Evita automedicarte:

Si sientes sueño constante o crees que podrías tener hipersomnia, evita automedicarte. Aunque algunos productos prometen ayudarte a mantenerte despierto, usarlos sin supervisión puede empeorar la situación o esconder la causa real.

Cada caso es distinto y problemas como la apnea del sueño o la narcolepsia requieren un diagnóstico adecuado. Lo mejor es acudir con un especialista que pueda orientarte de forma correcta.

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