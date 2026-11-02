¿Puedes obtener suficiente vitamina D solo con los alimentos? ¿Cuándo es necesario suplementar?

La vitamina D es indispensable para mantener los huesos fuertes, favorecer la absorción de calcio y contribuir al funcionamiento adecuado de los músculos y el sistema inmunitario.

Aunque el organismo puede producirla a través de la exposición de la piel a la luz solar, también es posible obtenerla mediante ciertos alimentos y suplementos.

Sin embargo, no todos los productos contienen cantidades suficientes de este nutriente. Por eso, incluso una persona con una alimentación variada podría no cubrir sus necesidades diarias exclusivamente con lo que come.

El pescado, el huevo y algunos alimentos fortificados son fuentes de vitamina D, pero ¿realmente bastan para cubrir los requerimientos del organismo? La respuesta depende de la edad, la alimentación y las condiciones de salud de cada persona. Conoce qué alimentos la contienen, cuáles son los riesgos de su deficiencia y cuándo puede ser necesario tomar suplementos.

¿Puedes obtener suficiente vitamina D solo con los alimentos? Canva

¿Qué alimentos contienen vitamina D y cuánto aportan al organismo?

La vitamina D es un nutriente que ayuda al cuerpo a absorber el calcio y el fósforo, minerales necesarios para conservar la estructura y resistencia de los huesos. También participa en el funcionamiento muscular y en la actividad del sistema inmunitario.

De acuerdo con la Oficina de Suplementos Dietéticos de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH), son pocos los alimentos que contienen vitamina D de manera natural. Entre las fuentes más importantes destacan los pescados grasos y los aceites de hígado de pescado.

Algunas opciones para incorporarla a la alimentación son:

Pescados grasos: salmón, trucha, atún y caballa. Se encuentran entre las fuentes naturales más importantes de vitamina D.

Yema de huevo: aporta pequeñas cantidades de este nutriente, cuya concentración puede variar según la alimentación de las gallinas.

Hígado de res: contiene vitamina D, aunque en cantidades menores que algunos pescados.

Hongos: determinadas variedades aportan vitamina D2. Su concentración puede aumentar cuando reciben exposición a luz ultravioleta.

Alimentos fortificados: algunas marcas de leche, bebidas vegetales y cereales para el desayuno incorporan vitamina D durante su elaboración.

Es importante revisar las etiquetas nutrimentales, ya que no todos los productos de una misma categoría contienen esta vitamina. Por ejemplo, algunas bebidas vegetales tienen vitamina D añadida, pero otras no.

Los alimentos fortificados pueden representar una fuente importante de este nutriente. No obstante, su disponibilidad y concentración varían según el país y el producto.

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¿Es posible cubrir las necesidades de vitamina D únicamente con la alimentación?

El cuerpo obtiene este nutriente de tres fuentes principales: la producción de la piel ante la exposición a radiación ultravioleta B (UVB), los alimentos y los suplementos.

Sin embargo, la exposición solar no debe utilizarse como una recomendación para permanecer sin protección bajo el sol. La radiación ultravioleta también puede provocar quemaduras, envejecimiento prematuro y aumentar el riesgo de cáncer de piel.

De acuerdo con los NIH, las necesidades diarias de vitamina D cambian según la edad. Las cantidades recomendadas para la población general son:

Bebés de 0 a 12 meses: 400 UI (10 µg) al día.

Niños de 1 a 13 años: 600 UI (15 µg) al día.

Adolescentes de 14 a 18 años: 600 UI (15 µg) al día.

Adultos de 19 a 70 años: 600 UI (15 µg) al día.

Adultos mayores de 71 años: 800 UI (20 µg) al día.

Durante el embarazo y la lactancia: 600 UI (15 µg) al día.

Estas cantidades corresponden a la ingesta diaria recomendada, no a una dosis de suplementos que todas las personas deban consumir.

Por ejemplo, una persona adulta puede incluir pescado, huevo y productos fortificados en su alimentación; sin embargo, el aporte dependerá de las porciones, la frecuencia de consumo y la cantidad de vitamina D que contenga cada producto.

Por esta razón, una dieta variada contribuye a cubrir las necesidades nutricionales, pero no garantiza por sí sola que todas las personas alcancen la cantidad recomendada.

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¿Qué pasa en el cuerpo cuando falta vitamina D? Estos son los riesgos de su deficiencia

La deficiencia de vitamina D puede afectar principalmente la salud de los huesos, debido a que este nutriente permite que el organismo absorba el calcio de los alimentos. Cuando sus niveles son insuficientes durante periodos prolongados, el cuerpo puede tener dificultades para mantener una adecuada mineralización ósea.

De acuerdo con MedlinePlus, la falta de vitamina D puede provocar una disminución de la densidad ósea y aumentar el riesgo de fracturas. En casos graves, también puede ocasionar enfermedades que afectan directamente la estructura de los huesos.

Entre las principales consecuencias se encuentran:

Osteomalacia: afecta a los adultos y provoca que los huesos se debiliten y se ablanden. Puede causar dolor óseo y debilidad muscular.

Raquitismo: aparece principalmente en niños y afecta el desarrollo de los huesos, que pueden volverse blandos y deformarse.

Pérdida de densidad ósea: la falta prolongada de vitamina D puede dificultar la absorción de calcio y contribuir al debilitamiento del tejido óseo.

Mayor riesgo de fracturas: cuando los huesos pierden resistencia, aumenta la posibilidad de sufrir lesiones ante golpes o caídas.

Es importante señalar que no todas las personas con niveles bajos de vitamina D presentan síntomas evidentes. El dolor muscular, la debilidad y las molestias óseas pueden tener distintas causas, por lo que no deben utilizarse como una prueba definitiva de deficiencia.

Además, aunque existen investigaciones sobre la relación entre la vitamina D y otras enfermedades, no todas han demostrado una relación directa de causa y efecto. Por ello, no debe considerarse que tomar suplementos previene automáticamente padecimientos cardiovasculares, infecciones u otras enfermedades.

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¿Cuándo es necesario tomar suplementos de vitamina D y quiénes tienen mayor riesgo?

Los suplementos de vitamina D pueden ser necesarios cuando una persona presenta una deficiencia o tiene alguna condición que dificulta la absorción y el aprovechamiento de este nutriente.

Sin embargo, no todas las personas necesitan consumirlos. La recomendación depende de factores como la edad, la alimentación, los antecedentes médicos y las condiciones particulares de cada paciente.

MedlinePlus identifica distintos grupos que pueden tener mayor riesgo de presentar deficiencia:

Adultos mayores: con el paso de los años, la piel pierde parte de su capacidad para producir vitamina D a partir de la luz solar.

Personas con enfermedades intestinales: padecimientos como la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa y la enfermedad celíaca pueden dificultar la absorción de nutrientes.

Personas con obesidad: pueden presentar niveles más bajos de vitamina D disponible en la sangre.

Pacientes con enfermedades renales o hepáticas: estos órganos participan en la transformación de la vitamina D, por lo que algunas enfermedades pueden afectar su aprovechamiento.

Personas con exposición solar limitada: quienes pasan poco tiempo al aire libre o tienen otras condiciones que reducen la producción cutánea pueden presentar mayor riesgo.

Personas que utilizan determinados medicamentos: algunos anticonvulsivos, corticoides y otros tratamientos pueden modificar los niveles de vitamina D.

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¿Cómo saber si necesitas vitamina D?

Una persona puede tener niveles bajos de vitamina D sin presentar molestias evidentes. Por ello, cuando existen factores de riesgo o alguna condición médica relacionada con su deficiencia, un profesional de la salud puede solicitar un análisis de sangre para conocer la cantidad de este nutriente en el organismo.

La prueba más utilizada es la de 25-hidroxivitamina D (25-OH vitamina D), también conocida como calcidiol. De acuerdo con MedlinePlus, esta medición permite conocer la cantidad de vitamina D que circula en la sangre y es la prueba más precisa para evaluar sus niveles.

El análisis consiste en tomar una muestra de sangre, generalmente de una vena del brazo. No suele requerir una preparación especial, aunque es importante seguir las indicaciones del laboratorio y comunicar al personal médico qué medicamentos y suplementos se consumen.

Un médico puede solicitar esta prueba cuando existen condiciones que aumentan el riesgo de deficiencia o síntomas relacionados con problemas óseos, entre ellos:

Diagnóstico de osteopenia u osteoporosis

Dolor en los huesos o debilidad muscular que requiere investigación

Antecedentes de fracturas

Problemas de absorción intestinal, como enfermedad celíaca o enfermedad de Crohn

Enfermedades renales o hepáticas que afectan el metabolismo de la vitamina D

Los resultados suelen expresarse en nanogramos por mililitro (ng/mL) o nanomoles por litro (nmol/L). Según los criterios de referencia de la Junta de Alimentos y Nutrición de las Academias Nacionales de Estados Unidos, los niveles inferiores a 12 ng/mL se relacionan con un mayor riesgo de deficiencia, mientras que 20 ng/mL o más son suficientes para la mayoría de las personas.

Sin embargo, estos valores no representan un diagnóstico automático. La interpretación debe considerar los antecedentes médicos, el estado de salud y el criterio del profesional que solicita el estudio.

También es importante aclarar que no todas las personas necesitan realizarse esta prueba. La Sociedad de Endocrinología desaconseja el análisis rutinario de vitamina D en adultos sanos sin indicaciones médicas específicas, pues no existe evidencia suficiente de que realizar pruebas generalizadas mejore sus resultados de salud.

Si el análisis confirma una deficiencia, el tratamiento puede incluir cambios en la alimentación y suplementos de vitamina D. La cantidad y el tiempo de consumo dependerán de las necesidades de cada paciente.

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Obtener vitamina D a través de la alimentación es posible, pero cubrir todas las necesidades del organismo puede ser complicado debido a la limitada variedad de fuentes naturales y a las diferencias en las cantidades que aporta cada producto.

Por eso, conocer los alimentos que contienen este nutriente y mantener una dieta equilibrada es un buen punto de partida. Cuando existen factores de riesgo o sospechas de deficiencia, la orientación médica permite determinar si hace falta realizar estudios o recurrir a suplementos.

La clave está en reconocer que las necesidades nutricionales no son iguales para todos y que el consumo de vitamina D debe responder a las condiciones particulares de cada persona.