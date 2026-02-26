¡No es solo la carne roja! Estas son las causas que elevan los triglicéridos sin importar la edad

Los triglicéridos fluyen por las venas como una marea de energía, pero cuando su nivel sube demasiado, esta grasa se convierte en una amenaza para la salud del corazón.

Aunque el organismo requiere una medida justa de estas reservas para funcionar, el exceso endurece las arterias y pone en riesgo la estabilidad del sistema circulatorio. Por ello, resulta fundamental identificar qué factores causan esta acumulación.

Los niveles altos de triglicéridos tienden a afectar las arterias y el corazón. Canva

¿Cuáles son las causas principales que elevan los triglicéridos?



Múltiples factores influyen en la acumulación de esta grasa. El cuerpo humano transforma el sobrante de energía en lípidos que circulan de forma persistente, lo cual puede ser peligroso incluso sin mostrar señales externas de advertencia.

Los factores que elevan los niveles de triglicéridos son los siguientes, de acuerdo con un estudio publicado en Epidemiology and Health, una investigación disponible en Frontiers y los Institutos Nacionales de Salud en EU (NIH):

Exceso de calorías y carbohidratos: Ingerir más energía de la que se quema, especialmente azúcares y fructosa, obliga al hígado a transformar ese remanente en grasa almacenada en la sangre.

Sedentarismo: La falta de actividad física impide que el organismo utilice los lípidos como combustible, lo que facilita su acumulación.

Consumo de alcohol y tabaco: Estas sustancias alteran el metabolismo de inmediato, limitando la limpieza natural de las grasas y disparando sus niveles en el cuerpo.

Estrés y genética: Eventos de angustia o la herencia de genes que procesan mal las grasas elevan el riesgo de padecer niveles altos, una condición conocida como hipertrigliceridemia.

Los alimentos ricos en grasa saturada son un factor determinante en el aumento de triglicéridos. Canva

¿Cuáles son los rangos de riesgo y sus señales?

Debido a que los síntomas no suelen avisar, el análisis de sangre en ayunas es la herramienta definitiva para descubrir este desbalance. Conocer las cifras exactas permite intervenir antes de que se produzcan daños en el páncreas o el corazón.

Estos son los distintos niveles de triglicéridos y su grado de riesgo para la salud, como explican los NIH:

Nivel normal: Mantener los lípidos por debajo de 150 miligramos por decilitro (mg/dL) indica una salud cardiovascular estable.

Límite alto: Entre 150 y 199 mg/dL, el organismo enciende una alerta que sugiere mejoras urgentes en los hábitos diarios.

Nivel de riesgo: Un marcador entre 200 y 499 mg/dL incrementa la probabilidad de bloqueos arteriales y exige cambios profundos en la alimentación.

Nivel crítico: Superar los 500 mg/dL representa una urgencia médica por el riesgo inminente de una inflamación del páncreas o pancreatitis aguda.

La diabetes podría aumentar los niveles de triglicéridos. Canva

¿Qué enfermedades podrían estar detrás del aumento de los triglicéridos?



En ocasiones, la dieta no explica por sí sola los niveles altos. El cuerpo funciona como un sistema interconectado donde diversas afecciones ocultas alteran el equilibrio de las grasas.

Estas son algunas enfermedades que podrían elevar los niveles de triglicéridos, según los NIH y el estudio de Frontiers:

Diabetes mal controlada: La resistencia a la insulina impide el uso correcto del azúcar en la sangre; esto fuerza al hígado a fabricar más grasas que dañan el sistema vascular.

Hipotiroidismo: Una glándula tiroides lenta frena el metabolismo general, provocando que los lípidos permanezcan estancadas en la sangre por más tiempo.

Una glándula tiroides lenta frena el metabolismo general, provocando que los lípidos permanezcan estancadas en la sangre por más tiempo. Daño renal o hepático: El hígado graso o la insuficiencia renal estorban el filtrado natural del organismo, lo cual eleva la concentración de estas sustancias.

Hacer ejercicio ayuda a mantener a raya el nivel de triglicéridos. Canva

¿Cómo mantener los niveles bajo control?

Retomar el control de la salud requiere acciones prácticas que ayuden al procesamiento de los nutrientes. La limpieza de la sangre depende de la constancia en los cambios de conducta diaria.

Así es posible mantener los triglicéridos en niveles saludables, según los NIH:

Nutrición consciente: Reducir azúcares refinados y grasas saturadas. Incorporar pescados ricos en omega-3 ayuda a limpiar la grasa circulante de forma natural.

Actividad física y descanso: El ejercicio aeróbico quema el exceso calórico, mientras que dormir adecuadamente regula los procesos metabólicos y reduce el impacto del estrés.

Mantener cifras inferiores a 150 mg/dL mediante la actividad física y una dieta baja en azúcares es la medida preventiva definitiva para neutralizar el riesgo de pancreatitis aguda y eventos coronarios.