Niño murciélago: por qué la rabia puede provocar la muerte si no se atiende a tiempo

La imagen no parecía una emergencia… Un niño de 11 años despertó en una cabaña en Ontario, Canadá, con un murciélago sobre la cara. No había sangre, no había una herida visible y, aparentemente, tampoco había una razón inmediata para correr al hospital. El animal fue liberado y la familia no buscó atención médica en ese momento.

Diecinueve días después, el niño comenzó con vómito, hormigueo y adormecimiento facial. Después llegaron síntomas neurológicos más graves. El diagnóstico fue rabia.

La rabia no espera a que la herida se vea grave

La rabia es una enfermedad viral que afecta el sistema nervioso central. Se transmite principalmente por la saliva de animales infectados, casi siempre mediante mordeduras, aunque también puede haber riesgo si la saliva entra en contacto con mucosas o heridas abiertas.

El problema con los murciélagos es que sus mordeduras pueden ser pequeñas y difíciles de notar. Por eso, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos recomiendan buscar atención médica urgente si una persona pudo haber estado expuesta a la rabia; la atención posterior a la exposición se conoce como profilaxis posexposición e incluye limpieza de la herida, inmunoglobulina antirrábica y una serie de vacunas.

No hace falta esperar a que aparezca fiebre, dolor, debilidad o alteraciones neurológicas. En rabia, esperar los síntomas puede cambiar por completo el pronóstico.

Existen vacunas contra la rabia si entraste en contacto con un murciélago. Foto: Pexels

¿Por qué no debes esperar a tener síntomas?

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las muertes por rabia son prevenibles si la profilaxis posexposición se administra de forma rápida, antes de que el virus llegue al sistema nervioso central. Una vez que aparecen los síntomas clínicos, la rabia suele ser fatal.

Ese es el punto que distingue a la rabia de muchas otras infecciones: cuando la persona empieza a sentirse enferma, el virus ya pudo avanzar demasiado. Los primeros signos pueden confundirse con otros padecimientos: fiebre, malestar general, dolor, náusea, vómito, hormigueo o sensación extraña en el sitio de contacto. Después pueden aparecer ansiedad, confusión, dificultad para tragar, parálisis, alucinaciones o convulsiones.

Por eso, ante una mordida, rasguño o contacto directo con un murciélago, la recomendación no es observar en casa para “ver si pasa algo”. La indicación es acudir a valoración médica cuanto antes.

¿Qué hacer si un murciélago entra a la casa?

Si un murciélago entra a una habitación, no debe manipularse con las manos. Lo primero es alejar a niños y mascotas, cerrar puertas para evitar que se mueva por toda la casa y pedir orientación a autoridades de salud, control animal o servicios locales.

Si hubo contacto directo, si el murciélago estuvo sobre una persona dormida, un niño pequeño, alguien que no puede explicar bien lo ocurrido o una persona bajo efectos de alcohol o medicamentos, se debe considerar como una posible exposición. En esos casos, incluso si no se ve una mordida, conviene buscar atención médica.

Un murciélago colgado

También es importante no liberar al animal de inmediato cuando hubo contacto, porque las autoridades pueden necesitar evaluarlo para determinar si representa riesgo de rabia.

¿Todos los murciélagos tienen rabia?

No. La mayoría de los murciélagos no tiene rabia y estos animales cumplen funciones ecológicas importantes, como control de insectos, polinización y dispersión de semillas. El mensaje de salud pública no debe ser matar murciélagos ni generar miedo hacia ellos, sino evitar el contacto directo y actuar rápido si ocurre una exposición.

La rabia es poco frecuente en humanos, pero su gravedad obliga a no minimizarla. En Canadá, por ejemplo, se han reportado pocos casos humanos en el último siglo; aun así, la muerte del niño mostró cómo una exposición aparentemente menor puede ser suficiente para iniciar una enfermedad casi siempre mortal si no se previene a tiempo.

¿Y en México hay riesgo de rabia?

México recibió en 2019 la validación de la Organización Mundial de la Salud por eliminar la rabia humana transmitida por perros como problema de salud pública. Sin embargo, eso no significa que la rabia haya desaparecido.

El riesgo puede persistir por animales silvestres, incluidos murciélagos, por lo que la vacunación de mascotas y la atención médica tras mordeduras o contactos de riesgo siguen siendo medidas necesarias.

La vacuna funciona, pero debe aplicarse antes

La profilaxis posexposición no es una vacuna “por si acaso” sin sentido, es una intervención médica que puede evitar que el virus llegue al sistema nervioso. Según los CDC, cuando se administra después de una exposición y antes de que la enfermedad se desarrolle, es casi 100% efectiva para prevenir la rabia.