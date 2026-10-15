Maru Campos anuncia nuevo acelerador lineal para atender a pacientes con cáncer

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, anunció la llegada de un nuevo acelerador lineal al Centro Estatal de Cancerología (CECAN), en la capital del estado, con el que se busca duplicar la capacidad de atención y mejorar los tratamientos para pacientes con distintos tipos de cáncer.

La mandataria informó que el equipo se encuentra en proceso de instalación y pruebas de funcionamiento, con el objetivo de garantizar que opere bajo las condiciones de seguridad necesarias para los pacientes. Asimismo, indicó que el búnker construido especialmente para albergar el dispositivo ya está listo.

“Lo estábamos esperando con muchísima ilusión, porque sabemos lo que significa para quienes están enfrentando el cáncer y para sus familias”, expresó Campos.

Destacó que el nuevo acelerador permitirá ofrecer tratamientos más precisos, menos invasivos y con menores tiempos de espera, lo que facilitará el acceso a servicios médicos especializados para quienes enfrentan esta enfermedad.

Actualmente, Chihuahua cuenta con dos aceleradores lineales: uno en el CECAN, en la capital, y otro en el Centro Regional de Radioterapia, en Ciudad Juárez. Ambos permiten brindar tratamientos ambulatorios y no invasivos a más de seis mil pacientes.

Con la incorporación del nuevo equipo, se prevé duplicar la capacidad de atención en la ciudad de Chihuahua, con servicios de alta especialidad gratuitos para la población mediante el programa MediChihuahua.

“Cuando se trata de cáncer cada día cuenta”, señaló la gobernadora, al subrayar la importancia de ampliar la infraestructura médica y reducir los tiempos de espera para los pacientes.

Finalmente, Campos reiteró el compromiso de su administración con las personas que enfrentan esta enfermedad y sus familias, al asegurar que, a través de MediChihuahua, se busca garantizar que nadie se quede sin atención médica.