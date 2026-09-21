Martí Batres confirma la desvinculación total de la Fundación ISSSTE

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, informó que el pasado 3 de septiembre quedó establecida la resolución que valida la cancelación definitiva del uso del nombre “Fundación ISSSTE, A.C.” por parte de una asociación privada.

El titular del organismo explicó que, después de que la Secretaría de Economía revocó la autorización para utilizar dicha denominación, la asociación promovió un juicio de amparo que le fue negado en primera instancia. Posteriormente interpuso un recurso de revisión, ante lo cual el ISSSTE presentó un recurso de revisión adhesiva y solicitó la atracción del asunto por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Tras este proceso, el 3 de septiembre la asociación notificó a las autoridades el cambio de su denominación, con lo que quedó firme la resolución y ya no podrá utilizar el nombre del ISSSTE en su identidad o comunicación.

Al respecto, Batres Guadarrama señaló en redes sociales que durante el periodo neoliberal el instituto fue sometido a un proceso de privatización que abarcó desde la entrega de servicios médicos a empresas privadas hasta la creación de una fundación para trasladarle recursos, por lo que destacó que actualmente se revierten estas prácticas para rescatar lo público.

La asociación civil que utilizaba la denominación “Fundación ISSSTE, A.C.” se constituyó el 15 de noviembre de 2016. Entre 2017 y 2018 recibió a título gratuito 27 espacios dentro de las instalaciones del organismo para operar cafeterías, oficinas administrativas y el centro auditivo OISSSTE.

El funcionario detalló que el Instituto dio la batalla legal con tres objetivos: recuperar los espacios físicos que se ponían en renta, recuperar las oficinas administrativas que la agrupación utilizaba dentro de los inmuebles institucionales y recuperar la denominación del ISSSTE.

El proceso jurídico para recuperar estos bienes inició en la administración anterior, cuando el 28 de septiembre de 2023 se dictó una sentencia que dio por terminado el contrato de comodato y condenó a la asociación a devolver los inmuebles. Durante la actual gestión se completó la restitución de los 27 espacios otorgados. Asimismo, el 10 de noviembre de 2025 se logró la devolución de las oficinas administrativas y del centro auditivo como resultado de las gestiones jurídicas realizadas.

El ISSSTE solicitó desde el 13 de noviembre de 2024 que la asociación dejara de utilizar la marca institucional tras detectar inconsistencias en la relación con el organismo. Posteriormente, en marzo de 2025, la Secretaría de Economía revocó la autorización del uso del nombre como parte del proceso de desvinculación de la entidad privada.

Martí Batres aclaró que no están en contra de la existencia de fundaciones con fines sociales, sino de que utilicen el nombre del organismo para alcanzarlos. Finalmente, sostuvo que estas acciones se alinean con el proyecto del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para proteger el patrimonio del instituto y erradicar irregularidades en sus instalaciones.