¿Tenemos 'dos cerebros' unidos? Estudio revela cómo se forma realmente este órgano

Científicos de Stanford descubrieron que el cerebro humano se desarrolla a partir de dos grupos de células diferentes, un hallazgo que cuestiona la idea de que todas sus regiones nacen de un mismo origen y que podría facilitar el estudio de enfermedades como la ELA y la atrofia muscular espinal.

La investigación, publicada en Nature Neuroscience, encontró que el prosencéfalo y el mesencéfalo —relacionados con funciones como el pensamiento, lenguaje y razonamiento— siguen una ruta de desarrollo distinta al rombencéfalo, encargado de procesos esenciales como respirar, dormir y regular el ritmo cardíaco.

En términos sencillos, los investigadores plantean que lo que conocemos como un solo cerebro podría haberse formado evolutivamente a partir de dos sistemas nerviosos ancestrales que terminaron unidos. El patrón tendría más de 500 millones de años de antigüedad.

¿Significa que tenemos dos cerebros?

No exactamente. El cerebro funciona actualmente como un órgano integrado, pero sus diferentes regiones no parecen compartir el mismo origen durante las primeras etapas del desarrollo embrionario.

Los científicos identificaron dos poblaciones distintas de células progenitoras. Una expresa un gen llamado Otx2 y termina formando el prosencéfalo y el mesencéfalo; la otra expresa Gbx2 y da lugar al rombencéfalo. Ambas permanecieron separadas desde etapas muy tempranas.

“Demostramos por primera vez que la parte frontal del cerebro se origina a partir de una célula progenitora totalmente diferente a la de la parte posterior”, explicó Kyle Loh, investigador de Stanford y autor principal del estudio.

¿Por qué es importante este descubrimiento?

La relevancia no está solamente en cambiar lo que sabemos sobre la evolución del cerebro. El hallazgo permitió a los investigadores cultivar por primera vez neuronas motoras funcionales del rombencéfalo humano a partir de células madre.

Durante décadas había sido difícil reproducir estas células en laboratorio, posiblemente porque los científicos intentaban generarlas utilizando progenitores destinados a formar otras partes del cerebro.

Ahora podrán estudiar con mayor precisión enfermedades que dañan neuronas del tronco encefálico, entre ellas la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y la atrofia muscular espinal (AME).

Estas enfermedades pueden afectar funciones fundamentales como hablar, tragar y respirar. Obtener tejido del tronco encefálico de pacientes vivos es extremadamente complicado, por lo que disponer de neuronas cultivadas en laboratorio podría permitir estudiar qué falla y probar posibles tratamientos.

El descubrimiento no significa que tengamos literalmente “dos cerebros” funcionando por separado. Lo que revela es algo posiblemente más interesante: dos partes que hoy trabajan como una sola pudieron comenzar su historia evolutiva de manera independiente.