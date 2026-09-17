M.O.O.N. Neurological Institute lleva a Torreón un nuevo modelo para las neurociencias

La medicina de alta especialidad enfrenta enfermedades que, por su complejidad, difícilmente pueden abordarse desde una sola perspectiva. En las neurociencias, esta realidad es especialmente evidente: algunas regiones del cerebro y del cráneo concentran estructuras cuya atención requiere conocimientos quirúrgicos, neurológicos y especializados.

Bajo esta premisa surge en la Comarca Lagunera M.O.O.N. Neurological Institute, con sede en Hospital Angeles Torreón. El proyecto plantea un modelo de atención en el que distintas disciplinas colaboran alrededor de un mismo objetivo: construir las mejores decisiones posibles para cada paciente.

Fundado por el Dr. Luis Horacio Ramírez Silva, neurocirujano especializado en cirugía de base de cráneo y abordajes endoscópicos mínimamente invasivos, el Instituto parte de una idea central: en los casos de mayor complejidad, el paciente debe estar en el centro y las especialidades deben organizarse a su alrededor.

Una visión multidisciplinaria para enfermedades complejas

La base del cráneo es una de las regiones anatómicas más complejas del organismo. En un espacio reducido conviven el cerebro, nervios craneales, vasos sanguíneos, hipófisis, ojos, órbitas, nariz, senos paranasales, oído y estructuras profundas de la cara.

Por ello, su atención puede requerir la participación de diferentes especialistas. M.O.O.N. reúne perfiles de neurología, neurocirugía, neurofisiología, terapia endovascular, oftalmología oculoplástica, otorrinolaringología, cirugía plástica facial, cirugía maxilofacial y microcirugía de cabeza y cuello, además de medicina crítica.

Esta diversidad permite analizar cada caso desde perspectivas complementarias y, cuando las condiciones lo requieren, integrar a varios especialistas durante una misma intervención. La colaboración, así, no se limita al diagnóstico o a la planeación quirúrgica, sino que puede trasladarse al propio quirófano.

El modelo tiene uno de sus principales referentes en la North American Skull Base Society (NASBS), organización que ha impulsado una concepción multidisciplinaria de la cirugía de base de cráneo y que reconoce la importancia de integrar diferentes conocimientos para atender padecimientos complejos.

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De la cirugía de base de cráneo a un ecosistema de neurociencias

Esta visión cuenta además con un reconocimiento internacional. El Hospital Angeles Torreón M.O.O.N. Clinic Skull Base Surgery Center forma parte del programa Multidisciplinary Teams of Distinction de la NASBS, iniciativa que distingue equipos que cumplen criterios de integración multidisciplinaria en la atención de enfermedades de la base del cráneo.

Para M.O.O.N., esta distinción representa más que un reconocimiento: es un punto de partida para ampliar el alcance del modelo. La intención es desarrollar progresivamente un ecosistema de neurociencias que integre atención médica, educación, investigación y formación de nuevas generaciones.

La cirugía de base de cráneo continúa siendo uno de sus campos centrales. Las técnicas microquirúrgicas y endoscópicas permiten, en pacientes seleccionados, explorar abordajes mínimamente invasivos que buscan disminuir la manipulación de estructuras cerebrales y neurovasculares críticas.

Pero el proyecto apunta más allá del quirófano. Su filosofía se resume en tres conceptos: Logos, asociado con conocimiento y razón; Ataraxia, relacionado con equilibrio y serenidad; y Metanoia, entendido como transformación.

Los tres principios convergen en una misma idea: la tecnología y la especialización adquieren verdadero sentido cuando se combinan con criterio, colaboración y conocimiento para atender las necesidades de cada persona.

Desde Torreón, M.O.O.N. Neurological Institute busca consolidar una cultura médica en la que distintas disciplinas compartan lenguaje, experiencia y decisiones. El propósito es contribuir al desarrollo de las neurociencias en el norte de México bajo una premisa sencilla, pero cada vez más relevante: ante los desafíos de la medicina de alta especialidad, el trabajo de un equipo puede ofrecer una perspectiva más completa que la de una sola disciplina.