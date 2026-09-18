El algodoncillo o candidiasis bucal aparece cuando el hongo Candida albicans prolifera descontroladamente en la boca de bebés, ancianos e inmunodeprimidos tras sufrir desequilibrios biológicos.

De acuerdo con la Mayo Clinic, "la candidiasis bucal es una infección por hongos levaduriformes que provoca lesiones blancas cremosas en la lengua o en las mejillas internas".

Algodoncillo o candidiasis bucal: qué hacer ante manchas blancas Canva

¿Qué es la candidiasis oral y por qué se origina?

La candidiasis oral es una infección micótica (hongo) causada por la sobrepoblación de la levadura Candida albicans en las mucosas de la cavidad bucal. Esto ocurre cuando el sistema inmunitario o la flora bacteriana normal se desequilibran por diversos factores.

Sistemas inmunes débiles: Afecta con mayor frecuencia a lactantes cuya flora no ha madurado, adultos mayores y pacientes con afecciones como VIH o cáncer.

Afecta con mayor frecuencia a lactantes cuya flora no ha madurado, adultos mayores y pacientes con afecciones como VIH o cáncer. Uso de antibióticos: Los medicamentos antibacterianos de amplio espectro eliminan las bacterias saludables encargadas de controlar de forma natural la población de hongos en la boca.

Los medicamentos antibacterianos de amplio espectro eliminan las bacterias saludables encargadas de controlar de forma natural la población de hongos en la boca. Dispositivos y factores locales: Dentaduras postizas mal ajustadas, la resequedad bucal o el uso frecuente de corticoides inhalados aumentan el riesgo de sufrir esta condición micótica.

Algodoncillo o candidiasis bucal: ¿qué hacer ante las manchas blancas? Canva

Síntomas clave del algodoncillo en la boca

Los síntomas principales del algodoncillo incluyen placas o parches blancos de aspecto grumoso similares al queso cotija en la lengua, encías, paladar o cara interna de las mejillas. Estas lesiones pueden sangrar levemente al rascarlas, limpiarlas o cepillarlas.

Malestar físico: Provoca una incómoda sensación de ardor, enrojecimiento generalizado, sequedad en la cavidad oral y dolor al masticar o tragar los alimentos.

Provoca una incómoda sensación de ardor, enrojecimiento generalizado, sequedad en la cavidad oral y dolor al masticar o tragar los alimentos. Alteración del gusto : Causa pérdida temporal del sentido del gusto o la presencia constante de un sabor desagradable de tipo metálico en la boca.

: Causa pérdida temporal del sentido del gusto o la presencia constante de un sabor desagradable de tipo metálico en la boca. Boqueras y grietas: Genera descamación, grietas dolorosas y un enrojecimiento notable en las comisuras labiales (queilitis angular), lo que dificulta abrir la boca.

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¿Qué hacer si aparecen manchas blancas en la boca?

Ante la aparición de manchas blancas en la boca, se debe acudir de inmediato al médico o dentista para confirmar la presencia del hongo mediante un examen clínico. Evite raspar o frotar con fuerza las lesiones, ya que esto propicia dolor y favorece infecciones bacterianas secundarias.

Tratamiento antifúngico: El especialista prescribirá medicamentos específicos como la nistatina en suspensión oral o gotas, o bien miconazol en gel bucal.

El especialista prescribirá medicamentos específicos como la nistatina en suspensión oral o gotas, o bien miconazol en gel bucal. Higiene estricta de objetos: Es indispensable esterilizar y desinfectar cuidadosamente mamilas, chupones, mordederas y prótesis dentales para evitar la reinfección continua del paciente.

Es indispensable esterilizar y desinfectar cuidadosamente mamilas, chupones, mordederas y prótesis dentales para evitar la reinfección continua del paciente. Cuidado durante la lactancia: Si un bebé lactante presenta la infección, es fundamental tratar simultáneamente los pezones de la madre para cortar la cadena de contagio.

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Estrategias efectivas para prevenir la candidiasis oral

Para prevenir la candidiasis oral es indispensable mantener una rigurosa higiene bucodental diaria, cepillando los dientes y la lengua al menos dos veces al día. También se recomienda enjuagarse la boca con abundante agua inmediatamente después de usar inhaladores con corticoides.

Control médico constante : Resulta prioritario mantener niveles adecuados y estables de glucosa en sangre en el caso de personas que viven con diabetes.

: Resulta prioritario mantener niveles adecuados y estables de glucosa en sangre en el caso de personas que viven con diabetes. Limpieza de prótesis: Se aconseja retirar las dentaduras postizas durante la noche para dejar descansar la mucosa y desinfectarlas adecuadamente todos los días.

Se aconseja retirar las dentaduras postizas durante la noche para dejar descansar la mucosa y desinfectarlas adecuadamente todos los días. Dieta equilibrada: Limitar el consumo excesivo de carbohidratos simples y azúcares refinados, los cuales alimentan y favorecen la rápida proliferación de la levadura Candida.

Las complicaciones severas de la micosis oral emergen principalmente cuando el hongo se extiende más allá de la boca hacia el esófago (candidiasis esofágica). Esta complicación dificulta gravemente la ingesta de alimentos sólidos y líquidos, provocando dolor torácico y riesgo de deshidratación o desnutrición en pacientes vulnerables.

La salud bucal es un reflejo directo del equilibrio general de nuestro organismo. Detectar a tiempo las señales del algodoncillo y consultar oportunamente al profesional de la salud previene molestias mayores, detiene la propagación de la infección y restaura de forma rápida el bienestar diario.