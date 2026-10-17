El ladrón invisible: cuando te resignas a vivir con dolor

Imagina despertar cada mañana sabiendo que no puedes cargar a tu hijo o nieto porque tu espalda se enciende como si estuviera en llamas, o tener que cancelar una reunión familiar porque la punzada constante en las piernas, similar a pequeñas descargas eléctricas constantes que no te permite siquiera estar sentado por periodos pequeños. Hay dolores que duran mucho tiempo y dejan más que marcas visibles, dejan marcas en el alma al robar los mejores momentos de la vida de cada persona, roban el poder disfrutar de dormir una noche entera, roban el buen humor y las ganas de vivir plenamente con aquellos que uno más quiere.

Este 17 de octubre se conmemora el Día Mundial del Dolor, una fecha que nos invita a reflexionar sobre este padecimiento que, más allá de saber que paraliza a millones de personas, es de suma importancia porque, si no lo padecemos nosotros mismos, entonces tenemos una persona cercana que lo padece; o sea, cada uno de nosotros puede ponerle un rostro diferente al dolor y sabemos qué obstáculos tiene aquellos que lo padecen.

Como médico, observo con frecuencia en el consultorio cómo el dolor desgasta profundamente no solo a los pacientes, sino a los familiares y amigos. Con demasiada regularidad escucho frases teñidas de resignación: "Ya me acostumbré a que me duela", "Son los achaques normales de la edad", o "Ya probé de todo y ninguna pastilla me hace efecto", “ya no quiero preocupar a mi hijo/a”. Llegamos a creer que si los tratamientos iniciales fracasan el único camino que nos queda es la resignación, apretar los dientes y aprender a vivir con ello. Pero la ciencia médica nos dice que sí es viable tratar el dolor crónico.

Para entender esto, debemos saber qué es el dolor. El dolor agudo, aquel que puede durar menos de dos semanas, es como la alarma de incendios de nuestro cuerpo: una advertencia útil y vital de que existe un daño inmediato. Sin embargo, cuando el dolor persiste por más de ese tiempo, incluso por meses o años y se vuelve “crónico”, deja de ser un simple síntoma para convertirse en un padecimiento que se debe de abordar como una entidad patológica. Con este respecto, el sistema nervioso sufre una alteración real; las vías nerviosas se vuelven “hipersensibles”, es decir, sienten más de lo que deberían, por lo que un pequeño golpe, puede parecer como si fuera hecho con un martillo; incluso hay ocasiones en donde el simple roce de una sábana puede ocasionar dolor.

Aunque no todo es lamentable, la buena noticia, y la razón principal de este artículo, es que las personas no tienen que resignarse a vivir así. Existe una rama de la medicina dedicada exclusivamente a comprender y tratar este complejo laberinto del sistema nervioso cuando hay dolor sostenido y complejo: la algología, que es una rama de la anestesiología que se encarga de estudiar y tratar el dolor.

Los algólogos son médicos especializados en el manejo del dolor que, a diferencia del abordaje tradicional, no se limitan a prescribir analgésicos convencionales. Su visión es mucho más amplia y cuentan con un arsenal terapéutico muy avanzado. Ellos no solo pueden prescribir medicamentos más específicos para el dolor, sino también pueden realizar intervenciones precisas como bloqueos, terapias de neuromodulación, infiltraciones y esquemas farmacológicos altamente especializados. Además, comprenden que el dolor es multifactorial, ofreciendo opciones viables e innovadoras incluso cuando parece que todo lo demás ha fracasado.

El mensaje central que quiero dejar hoy es claro: “vivir con dolor no es normal”. Si tú padeces esta condición, o si tienes un familiar que sufre en silencio desde hace tiempo por dolor y que influye en su estilo de vida (apagado) por padecer dolor, es fundamental romper el ciclo de la resignación. Si las terapias convencionales no han logrado devolverte tu calidad de vida, el siguiente paso no es rendirse.

La medicina del dolor nos ha demostrado que, aunque algunas condiciones crónicas no puedan curarse de raíz, el nivel de dolor sí puede controlarse y reducirse drásticamente. El objetivo es recuperar la funcionalidad para que vuelvas a ser el protagonista de tu vida y no un espectador cautivo en tu propio cuerpo. La ciencia médica ha avanzado enormemente; es hora de que también lo haga nuestra esperanza. No normalices tu sufrimiento, si duele, has sido multitratado y no cede el dolor, busca a un algólogo, este sabrá orientarte. ¡Vive con calidad!

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