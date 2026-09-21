Investiga IMSS fallecimiento de cinco recién nacidos en hospital de Durango

Al lamentar “profundamente” el fallecimiento de cinco recién nacidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona Número 1 en Durango, el Instituto Mexicano del Seguro Social expresó su solidaridad con las familias, a quienes garantizó “brindará acompañamiento permanente”.

Tres de los recién nacidos murieron el martes 15 de septiembre, otro el viernes 18 y el quinto el sábado 19.

En un comunicado, el IMSS reportó que inició una investigación clínica y epidemiológica para determinar las circunstancias particulares de cada caso, ya que en el centro hospitalario fue detectada una bacteria “sensible a los antibióticos de uso habitual disponibles en el hospital”.

Aclaró que con base en la información disponible hasta el momento, la presencia del microorganismo no explica “por sí sola las muertes”, por lo que, aseguró, la revisión continúa.

El Seguro Social precisó que mientras se realizan las investigaciones, se restringieron los ingresos, la limpieza y desinfección son exhaustivas y la toma de cultivos de seguimiento no han reportado nuevos casos. Al corte del 20 de septiembre, aseveró el IMSS “no se han identificado pacientes sospechosos”.

Dijo que tanto autoridades locales como de nivel central estarán en Durango supervisando las investigaciones y el desarrollo del caso para determinar las causas de los fallecimientos.

Se comprometió a informar los avances con datos verificados y actualizados.