Aunque el albinismo es una condición genética poco frecuente, todavía existen mitos y falsas creencias que afectan la vida de quienes viven con ella. Lejos de la desinformación, algunas de estas ideas han derivado en actos de discriminación, exclusión e incluso violencia, vulnerando sus derechos humanos.

Por ello, en el marco del Día Internacional de Sensibilización sobre el Albinismo, que se conmemora cada 13 de junio, es importante hablar sobre esta condición y desmontar los prejuicios que aún persisten.

Esta fecha fue establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2014 con el objetivo de crear conciencia sobre el albinismo, promover el respeto a los derechos de las personas albinas y combatir las creencias falsas que pueden ponerlas en riesgo.

¿Qué es el albinismo y cuál es su causa?

El albinismo es una condición genética caracterizada por la disminución o ausencia de producción de melanina, un pigmento natural del cuerpo que da color a la piel, el cabello y el iris de los ojos, de acuerdo con Medline Plus.

Esta condición ocurre debido a cambios genéticos heredados que afectan la capacidad del organismo para producir o distribuir la melanina de manera adecuada.

Síntomas del albinismo: señales más comunes

Las manifestaciones pueden variar de una persona a otra; sin embargo, algunos de los síntomas enlistados por Medline Plus son:

Falta o disminución de color en el cabello, la piel o el iris de los ojos.

Falta o disminución de color en el cabello, la piel o el iris de los ojos. Piel y cabello más claros de lo habitual.

Parches de piel sin pigmentación.

Además, algunas personas pueden presentar alteraciones en la visión relacionadas con esta condición.

Mitos sobre el albinismo y datos importantes Foto: Canva

Mitos sobre el albinismo

¿Las personas con albinismo tienen poderes mágicos?

No. Las personas con albinismo no poseen habilidades sobrenaturales. Son personas como cualquier otra y merecen ser tratadas con respeto, dignidad e igualdad.

¿El albinismo es una enfermedad contagiosa?

No es una enfermedad contagiosa. El albinismo es una condición genética hereditaria que se transmite a través de los genes de los padres y no puede adquirirse por contacto con otra persona.

¿Las personas con albinismo atraen la buena suerte o la riqueza?

Una de las creencias más extendidas es que las personas albinas atraen prosperidad o fortuna. Sin embargo, esto es completamente falso.

Este tipo de ideas ha provocado persecución y violencia en algunas regiones del mundo, afectando gravemente sus derechos humanos.

¿Tener relaciones con una persona albina cura enfermedades?

Se trata de otro mito peligroso y sin ningún sustento científico. Además de ser falso, este tipo de creencias ha derivado en agresiones y abusos contra personas con albinismo.

¿Las personas con albinismo tienen los ojos rojos?

Aunque es una idea muy popular, no es del todo cierta. Sus ojos pueden ser azules, grises o color avellana. Sin embargo, debido a la falta de pigmentación, en determinadas condiciones de luz pueden reflejarse los vasos sanguíneos de la retina, dando una apariencia rojiza.

Mitos sobre el albinismo y datos importantes Foto: Canva

Si bien el albinismo es una condición poco frecuente, informarse y derribar los mitos que la rodean es fundamental para construir una sociedad más empática e incluyente. La desinformación no solo perpetúa prejuicios, también puede afectar la seguridad, la tranquilidad y la calidad de vida de quienes viven con esta condición.