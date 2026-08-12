Nueva píldora GLP-1 logra hasta 12% de pérdida de peso en 36 semanas

Una pastilla experimental contra la obesidad logró que adultos con sobrepeso u obesidad perdieran hasta 12.1% de su peso corporal en 36 semanas, de acuerdo con un ensayo clínico de fase II publicado en Nature Medicine.

El medicamento se llama aleniglipron y forma parte de una nueva generación de tratamientos que buscan llevar los beneficios de los fármacos GLP-1 a una presentación oral, sin necesidad de inyecciones. A diferencia de medicamentos como semaglutida, conocida comercialmente como Ozempic o Wegovy, aleniglipron es una molécula pequeña diseñada para tomarse una vez al día, con o sin alimentos.

El estudio ACCESS fase 2b evaluó aleniglipron en adultos con obesidad o sobrepeso y al menos una comorbilidad relacionada con el peso. En la semana 36, el ensayo cumplió su objetivo principal: todos los grupos que recibieron el medicamento tuvieron una reducción de peso significativamente mayor que el grupo placebo.

¿Qué es aleniglipron?

Aleniglipron es un agonista oral del receptor GLP-1. Es decir, pertenece a la misma familia terapéutica que otros medicamentos usados para el control de peso y la diabetes, pero con una diferencia importante: no es un péptido inyectable, sino una molécula pequeña que se fabrica químicamente.

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Los medicamentos GLP-1 actúan imitando los efectos de una hormona que el cuerpo produce de manera natural. Entre sus funciones están estimular la secreción de insulina, reducir el apetito y aumentar la sensación de saciedad, lo que puede favorecer la pérdida de peso.

En la práctica, una pastilla de molécula pequeña podría representar varias ventajas: administración más sencilla, posible fabricación a mayor escala y menos barreras para personas que no desean o no pueden usar tratamientos inyectables.

Robert Kushner, profesor emérito de Medicina en Northwestern University y coautor del estudio, explicó que este tipo de fármaco podría tener una ventaja frente a otros tratamientos porque se fabrica químicamente y puede tomarse con o sin alimentos.

¿Cómo fue el ensayo clínico?

El ensayo fue doble ciego, aleatorizado y controlado con placebo. Participaron 230 adultos con obesidad o sobrepeso en 38 centros médicos de Estados Unidos.

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Los participantes fueron asignados a distintos grupos. Algunos recibieron aleniglipron en dosis de 45, 90 o 120 miligramos, mientras otros recibieron placebo. El medicamento se tomó una vez al día y las dosis aumentaron de manera gradual cada cuatro semanas hasta completar 36 semanas de tratamiento.

Al final del estudio, los investigadores observaron una reducción promedio de peso de:

9.0% en el grupo de 45 miligramos.

en el grupo de 45 miligramos. 10.7% en el grupo de 90 miligramos.

en el grupo de 90 miligramos. 12.1% en el grupo de 120 miligramos.

en el grupo de 120 miligramos. 0.5% en el grupo placebo.

En el análisis ajustado frente a placebo, la reducción promedio fue de 8.2%, 9.8% y 11.3% para las dosis de 45, 90 y 120 miligramos, respectivamente, con diferencias estadísticamente significativas frente al placebo.

¿Por qué importa que sea una pastilla?

Actualmente, varios de los tratamientos GLP-1 más conocidos requieren inyecciones. Aunque han mostrado eficacia para la pérdida de peso, esta vía de administración puede ser una barrera para algunas personas.

Además, algunos tratamientos inyectables requieren condiciones específicas de almacenamiento, como refrigeración, y su producción puede ser compleja. Por eso, el desarrollo de alternativas orales se ha convertido en una de las grandes carreras de la industria farmacéutica.

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Aleniglipron busca responder a esa necesidad: una opción oral, de una toma diaria, que podría ser más sencilla de producir y distribuir si en el futuro demuestra eficacia y seguridad en estudios más grandes.

Structure Therapeutics, la compañía que desarrolla el medicamento, señaló que los resultados publicados en Nature Medicine forman parte del programa ACCESS y respaldan el desarrollo clínico del fármaco para personas con obesidad o sobrepeso con comorbilidades relacionadas.

Efectos secundarios: ¿qué se observó?

Como ocurre con otros medicamentos de la familia GLP-1, los efectos secundarios más frecuentes fueron gastrointestinales. En el ensayo, estos eventos fueron generalmente leves a moderados y tendieron a disminuir conforme avanzó el estudio.

El 10.4% de los participantes suspendió el tratamiento. Los investigadores no reportaron casos de daño hepático inducido por el fármaco durante el ensayo.

Aun así, aleniglipron todavía se encuentra en investigación. Los resultados de fase II son prometedores, pero no bastan para considerar al medicamento como una opción disponible para pacientes. Para eso se necesitan estudios de fase III, con más participantes y seguimiento más amplio.