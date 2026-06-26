Convulsiones febriles: señales de alerta y primeros pasos para ayudar a tu hijo

Las convulsiones por fiebre en los niños pueden generar gran preocupación entre madres y padres, especialmente cuando no saben cómo actuar ante una situación así.

Aunque suelen ser más frecuentes de lo que se piensa y, en la mayoría de los casos, duran solo unos minutos, es importante conocer qué son, cuáles son sus síntomas y qué hacer mientras se recibe atención médica.

¿Qué son las convulsiones febriles?

Las convulsiones febriles son episodios que pueden ocurrir cuando un niño presenta fiebre alta. Aunque suelen ser alarmantes para los padres, generalmente duran pocos minutos y no necesariamente indican un problema neurológico grave.

De acuerdo con Kids Health, estas convulsiones pueden presentarse cuando la temperatura corporal supera los 38 °C. Aunque el episodio convulsivo termina rápidamente, la fiebre puede continuar durante algún tiempo.

Señales y síntomas de una convulsión febril

Según Mayo Clinic, algunos de los síntomas más comunes durante una convulsión febril son:

Fiebre superior a 38 °C.

Fiebre superior a 38 °C. Pérdida del conocimiento.

Temblores o sacudidas en brazos y piernas.

Los especialistas clasifican las convulsiones febriles en dos tipos:

Convulsiones febriles simples: son aquellas que no se repiten durante un periodo de 24 horas y suelen durar pocos minutos.

Convulsiones febriles complejas: ocurren más de una vez en un periodo de 24 horas o tienen características más prolongadas.

Convulsiones por fiebre en niños: qué hacer y causas Foto: Canva

¿Causas de las convulsiones febriles?

Aunque la epilepsia y otros trastornos convulsivos continúan siendo objeto de investigación, las causas exactas de las convulsiones febriles aún no se conocen por completo.

De acuerdo con Kids Health, señala que hay pruebas de que podrían estar relacionadas con ciertos virus y con la forma en que el cerebro de un niño en desarrollo responde a un aumento rápido de la temperatura corporal.

Convulsiones por fiebre en niños: qué hacer y causas Foto: Canva

¿Qué hacer si mi hijo tiene convulsiones febriles?

Si tu hijo presenta una convulsión febril, lo más importante es mantener la calma. Esto te permitirá actuar de forma adecuada y brindarle apoyo mientras recibe atención médica.

Entre las recomendaciones de Kids Health se encuentran:

Colocar al niño suavemente en el suelo. Acostarlo de lado para ayudar a prevenir que se asfixie. Retirar objetos cercanos que puedan causarle alguna lesión. Aflojar la ropa alrededor del cuello o la cabeza. Verificar que respire con normalidad. Observar cuánto dura el episodio para informar al médico.

Si tu hijo presenta una convulsión febril, es importante que sea valorado por un profesional de la salud. También puede ser útil hablar previamente con su pediatra para conocer las medidas que debes tomar en caso de que ocurra una emergencia.

Convulsiones por fiebre en niños: qué hacer y causas Foto: Canva

Contar con información confiable y saber cómo reaccionar puede ayudarte a actuar con mayor seguridad y tranquilidad ante este tipo de episodios.