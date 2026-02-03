¿Cómo saber si estoy vacunado contra el sarampión?

El sarampión se esparce con rapidez. De acuerdo con el informe diario del brote de sarampión, hay 7 mil 909 casos acumulados. Por ello, proteger tu salud depende de una vacuna segura, gratuita y eficaz. Disponible para niños y adultos, esta dosis corta los contagios de un virus muy contagioso.

La prevención es la mejor arma frente a una enfermedad que viaja por el aire y suele complicarse. Revisar tu cartilla de vacunación es el primer paso para estar tranquilo ante el panorama.

Si sospechas que no tienes la vacuna contra el sarampión, es recomendable dar por hecho que te hace falta. Canva

¿Cómo saber si tienes la vacuna contra el sarampión?



Busca el registro de la vacuna Triple Viral (SRP) o Doble Viral (SR) en tu Cartilla Nacional de Salud. Debes verificar las fechas y los sellos de las aplicaciones recibidas durante tu infancia o en la etapa adulta.

Los menores deben contar con dos aplicaciones registradas: la primera a los 12 meses y un refuerzo a los 18 meses de edad. Si nacieron antes de 2022, el segundo sello debe aparecer a los seis años cumplidos, según explican el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CeNSIA).

Dosis infantiles: Verifica que los menores t engan sus dos aplicaciones según su fecha de nacimiento actual.

Sin comprobante: Si perdiste el papel o tienes dudas, las autoridades asumen que no hay protección y debes vacunarte.

Tener certeza sobre tu estatus es importante para evitar riesgos. Ante la duda, acudir a tu centro de salud para recibir la dosis es la acción más segura para proteger tu bienestar a largo plazo.

La cartilla de vacunación debe tener los registros de las dosis contra el sarampión. Canva

¿Es necesario vacunarse si ya tuviste sarampión?



Quienes ya se recuperaron del sarampión, con confirmación médica, desarrollan inmunidad de por vida. En este caso, generalmente no requieres aplicarte la vacuna nuevamente contra este virus activo.

Si no tienes certeza absoluta de haber enfermado o de estar vacunado, se recomienda la dosis SR. Garantizar la protección es preferible a quedar expuesto a un contagio accidental, como explican la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el CeNSIA

Inmunidad natural : Haber superado la infección real genera anticuerpos permanentes que te protegen siempre.

: Haber superado la infección real genera anticuerpos permanentes que te protegen siempre. Ante incertidumbre: Aplicar la vacuna SR es la mejor estrategia si no recuerdas haber tenido las manchas.

Seguridad: Recibir la dosis sin saber tu estatus no genera riesgos; al contrario, refuerza tu sistema inmune.

Haber enfermado protege, pero confiar solo en la memoria puede fallar en momentos de brotes. Se sugiere asegurar la inmunización si no existe un registro médico claro o una prueba de laboratorio.

La vacuna es la única forma de prevenir el sarampión. Canva

¿Cuáles son los síntomas del sarampión?



La infección comienza con fiebre alta, escurrimiento nasal, tos seca y ojos rojos. Estas señales aparecen entre ocho y doce días después de haber tenido contacto directo con el virus en el aire.

Antes del brote en la piel, suelen aparecer puntos blancos con centro azulado dentro de tus mejillas. Son las manchas de Koplik, un aviso previo al famoso sarpullido rojo que cubrirá tu cuerpo.

Es importante vigilar estas señales, la OMS:

Inicio viral: Fiebre y malestar intenso que se confunden con una gripe fuerte durante los primeros días.

Pequeños puntos blancos internos que confirman la presencia del sarampión en tu organismo.

Erupciones rojizas que inician en tu cara y cuello, extendiéndose luego hacia tus pies.

Recuperación: El proceso dura de dos a tres semanas con reposo, aunque contagias días antes del brote.

Vigilar la evolución es crucial, pues el malestar puede derivar en neumonía o daño cerebral. Los niños pequeños con defensas bajas son quienes corren mayor riesgo de sufrir secuelas permanentes.

Las señales del sarampión comienzan hasta 12 días después del contagio. Canva

¿Dónde vacunarse contra el sarampión?



Puedes acudir a cualquier unidad de medicina familiar del IMSS, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o centros de la Secretaría de Salud. La vacuna es gratuita.

La aplicación de las vacunas SRP para niños y SR para adultos es un servicio en todo el sector salud. Solicitarla no debe generarte ningún costo económico ni trabas administrativas largas.

Centros públicos: Todas las clínicas de salud del gobierno disponen de biológicos para la población. Puedes encontrar el más cercano a ti si llamas al 079 .

Si no tienes tu cartilla o la perdiste, el personal te entregará una nueva de inmediato.

Informarte y actuar a tiempo rompe la cadena de transmisión de la enfermedad. Al acudir por tu dosis, aseguras que el virus no encuentre espacio para propagarse y afectar a las personas que te rodean.