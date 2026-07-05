Escoceses se vuelven virales al fingir raíces mexicanas para apoyar ante Inglaterra

La rivalidad entre los escoceses y los ingleses ha llegado a un nuevo nivel cuando una empresa de apuestas irlandesa creó un video donde aficionados escoceses aseguran, de la manera más cómica posible, haber "descubierto sus raíces mexicanas" justo a tiempo para el partido de octavos de final del Mundial 2026.

La razón detrás de este repentino amor por el verde, blanco y rojo es obvia: la histórica y encarnizada rivalidad que Escocia mantiene con Inglaterra y, dado que su equipo ya fue eliminado ponen sus esperanzas en la escuadra dirigida por Javier Aguirre.

"Algunas personas podrían decir que solo estamos pretendiendo ser aficionados de México porque estamos desesperados por que le ganen a Inglaterra. Eso es ridículo. Ridículoso", bromeó uno de los protagonistas en el video.

El promocional intenta demostrar con cada uno de los protagonistas su “arraigo” a las raíces mexicanas, pero dentro de la parodia confunden datos geográficos, tradiciones y hasta los colores de la bandera.

"Los fanáticos de México somos relajados, pero aún así tenemos una feroz voluntad de ganar. Algo que nuestros próximos oponentes van a experimentar de primera mano... Ser un 'Los Azteca' se trata de pasión", comenta uno de ellos con un marcado acento escocés, antes de que otro añada: "No siempre ganamos, pero lucharemos hasta el final. La atmósfera, la intensidad, la altitud... te lo digo, somos rivales para cualquiera en nuestra propia cancha".

Las risas aumentan cuando los entrevistados intentan presumir su "mexicanidad" de toda la vida. "Estuve en mi primera banda de mariachis cuando tenía probablemente 69 años. Se siente como si hubiera sido ayer", dice un aficionado de nombre Gordon, a lo que su compañero le responde de inmediato: "Gordon, ayer tenías 69 años".

Otro de los nuevos aficionados del Tri sostenía un termo con yerba mate: "Me gusta tomar uno después de haber estado en la piñata". Al ser cuestionado sobre si el mate no era más bien de Sudamérica, su respuesta fue tajante: "No me faltes al respeto, gringo".

La geografía y los datos duros tampoco se les dieron muy bien, aunque el intento por intimidar a Inglaterra se mantiene intacto: "Cuando vienes al Azteca, no solo te enfrentas a 11 jugadores. Te enfrentas a una población de 134 millones de personas y a un país que cubre... (¿estuviste en Wikipedia, verdad?)... ¡La capital es la Ciudad de México!", recitan entre risas.