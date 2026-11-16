Nikocado Avocado, el youtuber que sorprendió a internet en 2024 al revelar que había perdido más de 110 kilos, enfrenta complicaciones de salud después de someterse a una cirugía para retirar el exceso de piel de su cuerpo.

El creador de contenido aseguró que vive con dolor constante, apenas puede dormir y tiene dificultades para realizar actividades cotidianas.

Nicholas Perry, nombre real del influencer estadounidense, compartió su situación mediante una extensa publicación en Facebook, donde explicó que una posible lesión nerviosa derivada del procedimiento le ha provocado molestias intensas en la mano izquierda.

El youtuber, conocido por sus videos de mukbang, confesó que los síntomas han persistido incluso después de someterse a una segunda intervención quirúrgica para intentar resolver el problema.

"Estoy viviendo una maldita pesadilla. El dolor que siento las 24 horas del día, los 7 días de la semana, es insoportable", escribió Perry.

¿Qué le pasó a Nikocado Avocado después de su cirugía?

De acuerdo con su testimonio, Nikocado Avocado se sometió en septiembre de 2026 a una segunda torsoplastia vertical, un procedimiento para retirar piel sobrante del torso después de una pérdida considerable de peso.

Nikocado Avocado se sometió a cirugías para retirar piel Facebook

Durante la operación le retiraron aproximadamente 900 gramos de piel, posteriormente comenzó a experimentar entumecimiento en el pulgar y el dedo índice de la mano izquierda, acompañado de dolores punzantes.

Perry explicó que los médicos sospecharon que existía una compresión nerviosa en la zona de la axila, posiblemente relacionada con los tejidos intervenidos durante la cirugía.

Ante la persistencia de los síntomas, el creador de contenido tuvo que someterse a una operación de revisión de emergencia, durante la cual su cirujano retiró suturas, tejido cicatricial, líquido acumulado y una pequeña vena que podría estar ejerciendo presión sobre los nervios.

No obstante, la segunda intervención no consiguió aliviar significativamente el dolor, según relató el propio youtuber en sus redes sociales.

"Hoy, dos semanas después de la cirugía de revisión, sigo teniendo el mismo dolor que durante todo el mes posterior a la cirugía original", explicó.

El influencer mostró una de sus operaciones para retirar piel Face

Nikocado Avocado asegura que no puede dormir por el dolor

Las consecuencias de la operación también han afectado su descanso y su capacidad para realizar tareas que anteriormente no representaban ninguna dificultad.

Perry señaló que apenas consigue dormir entre una y dos horas seguidas, debido a las molestias que experimenta constantemente en la mano.

Actividades como doblar ropa, descargar el lavavajillas o escribir mensajes en su teléfono celular se han convertido en experiencias dolorosas, de acuerdo con su testimonio.

El influencer también explicó que ha recurrido a medicamentos para controlar los síntomas, aunque hasta ahora el alivio ha sido limitado. Además, aseguró que ha tenido dificultades para conseguir una consulta con un neurólogo.

"Nunca había llorado tanto en mi vida", confesó el youtuber, quien reconoció que la incertidumbre sobre su recuperación también ha afectado su estado emocional.

El 13 de noviembre, Perry publicó fotografías en Facebook en las que aparecía utilizando una silla de ruedas mientras recibía atención médica, aunque no precisó si necesitaba ese apoyo de manera permanente.

¿Nikocado Avocado podría quedar con daño nervioso permanente?

Hasta el momento, no existe información médica pública que confirme que Nikocado Avocado presenta una lesión nerviosa irreversible.

El creador de contenido explicó que todavía desconoce si la segunda operación consiguió eliminar completamente la posible compresión y teme que su recuperación pueda prolongarse durante varios meses.

Las lesiones de nervios periféricos pueden provocar entumecimiento, alteraciones de sensibilidad, debilidad muscular y dolores punzantes, su evolución depende del nervio afectado, la gravedad del daño y otros factores clínicos.

De acuerdo con el Royal College of Anaesthetists, algunas lesiones nerviosas leves pueden mejorar en cuestión de semanas, mientras que otras requieren varios meses y, en determinados casos, hasta un año para recuperarse.

En el caso del youtuber, todavía no se conocen los resultados de estudios neurológicos que permitan establecer el alcance de la posible lesión.

¿Cuántos kilos bajó Nikocado Avocado?

Nikocado Avocado se volvió viral en septiembre de 2024, cuando reapareció en YouTube con una transformación física que había mantenido en secreto durante aproximadamente dos años.

El influencer reveló entonces que había perdido cerca de 113 kilogramos, después de ganar popularidad por consumir grandes cantidades de comida frente a las cámaras.

Durante ese periodo, continuó publicando videos grabados anteriormente para mantener en secreto su cambio de apariencia, una estrategia que sorprendió a sus seguidores.

Posteriormente, Perry se sometió a diferentes procedimientos para retirar el exceso de piel que había quedado después de adelgazar, incluidos tratamientos en el torso y el rostro.

Aunque anteriormente había expresado satisfacción con los resultados de las intervenciones, ahora reconoce que la última complicación ha representado una de las experiencias más difíciles de su vida.

El influencer también aclaró que su cirujano ha continuado brindándole apoyo médico y buscando alternativas para mejorar su condición.