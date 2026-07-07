Disfruta de esta receta de papadzules, el sabor maya para el desayuno. Se trata de uno de los ejemplares más famosos en la gastronomía mexicana, un testimonio vivo del esplendor prehispánico.

Los papadzules emergen como una de las joyas más delicadas y reverenciadas de la península de Yucatán. Aunque visualmente guardan cierta similitud con las enchiladas del centro del país, su esencia es completamente distinta.

De acuerdo con el Diccionario Gastronómico de Larousse, los papadzules son un antojito hecho con pequeñas tortillas de maíz remojadas en una salsa elaborada con pepita de calabaza, rellenas con huevo cocido picado, enrolladas como tacos y bañadas con más salsa de pepita y un poco de salsa de jitomate.

Prepara un plato de papadzules por la mañana y disfruta del sabor maya para el desayuno; con un equilibrio entre lo graso y el aroma herbal del epazote, complementados por la frescura ácida de una buena salsa de tomate.

Receta de papadzules Canva

Receta de papadzules

Ingredientes:

Para la salsa de pepita:

250 gramos de pepita verde de calabaza (pelada, tostada y molida finamente hasta obtener un polvo o pasta fina)

1 manojo abundante de hojas de epazote fresco

1 litro de agua purificada o caldo de vegetales muy ligero

1 cucharadita de sal marina (o al gusto)

Para el chiltomate:

4 jitomates maduros

¼ de cebolla blanca

1 diente de ajo pequeño

1 chile habanero entero (sin romper para controlar el picor)

1 cucharadita de sal

Para el armado:

12 tortillas de maíz (de preferencia delgadas y recién hechas)

6 huevos duros (cocidos por 10 minutos, pelados y picados finamente)

Preparación:

En una olla mediana, vierte el litro de agua o caldo ligero y añade el manojo de epazote previamente lavado. Lleva a ebullición y permite que hierva a fuego medio durante aproximadamente 5 a 8 minutos, hasta que el líquido adquiera una coloración verdosa y un aroma intenso. Retira del fuego, retira las ramas de epazote (puedes reservar un par de hojas para licuar si deseas un color más vivo) y deja que el líquido entibie un poco. En el vaso de la licuadora, coloca la pepita de calabaza molida. Agrega poco a poco el caldo de epazote aún tibio y licúa a velocidad alta hasta obtener una emulsión tersa, uniforme y de consistencia similar a una crema ligera. Vierte esta mezcla en una cacerola limpia y caliéntala a fuego muy bajo. Asa los jitomates, la cebolla y el ajo en un comal hasta que las pieles estén ligeramente tatemadas o ennegrecidas. Licúa estos ingredientes con un toque de sal hasta lograr una salsa ligeramente espesa. Pásala a una sartén pequeña, añade el chile habanero entero y cocina a fuego medio durante 10 minutos para que el chile suelte su aroma sin aportar un picor excesivo. Reserva caliente. Mantén las tortillas de maíz calientes y flexibles (puedes pasarlas un segundo por comal o vapor). Toma una tortilla, sumérgela ligeramente en la salsa verde de pepita para que se impregne bien por ambos lados. Colócala en el plato de servir, añade una porción de huevo cocido picado en el centro y enróllala como un taco. Repite el proceso acomodando tres o cuatro piezas por porción. Una vez acomodados los rollos en el plato, báñalos generosamente con más salsa verde de pepita, asegurándote de cubrirlos por completo. Corona el plato de papadzules vertiendo hilos aromáticos de la salsa de jitomate caliente (chiltomate) encima y adorna con un poco más de huevo picado si lo deseas. Sirve de inmediato.

Receta de papadzules Canva

Cambios en los papadzules por el intercambio cultural

Si bien la base de los papadzules está profundamente anclada en el pasado prehispánico, la versión que disfrutamos hoy en día en los desayunos mexicanos es el resultado de un mestizaje gastronómico.

El elemento más evidente de este intercambio es el uso del huevo de gallina. Antes del siglo XVI, los pueblos mayas utilizaban huevos de aves locales como el pavo de monte (guajolote) o patos silvestres para rellenar los tacos de tortilla de maíz, o bien, empleaban otros componentes de la milpa.

Con la introducción de las aves de corral europeas, la receta se adaptó rápidamente a la disponibilidad del huevo de gallina, volviéndose más accesible para el consumo cotidiano.

Del mismo modo, el uso del jitomate cocinado con ajo y cebolla para el chiltomate demuestra la integración de técnicas occidentales de sofrito, aunque adaptadas al gusto peninsular mediante la infusión del chile habanero.

Este sincretismo permitió que el platillo evolucionara sin perder su identidad central: la prevalencia de la pepita y el epazote. Los papadzules son, por lo tanto, un monumento a la adaptabilidad cultural, demostrando cómo una cocina ancestral puede incorporar nuevos elementos para perfeccionarse sin desmoronar sus cimientos históricos.

Receta de papadzules Canva

La pepita: el oro verde maya

Mucho antes de la llegada de los ingredientes europeos, las comunidades originarias dependían de las semillas como una de sus principales fuentes de proteínas y ácidos grasos saludables.

La calabaza se cultivaba junto al maíz y el frijol en un sistema de policultivo perfecto que protegía y nutría la tierra de forma recíproca. La transformación de sus semillas en un recado o pasta es un despliegue de paciencia.

Primero deben secarse al sol, tostarse con delicadeza en el comal cuidando que no se quemen y posteriormente molerse en metate o molino artesanal.

En algunas comunidades tradicionales, se acostumbra exprimir la pasta molida para extraer el aceite virgen de la pepita, el cual se reserva y se añade en gotas doradas justo al momento de servir el plato, funcionando como un potenciador visual y aromático de alta cocina prehispánica.

Disfruta de la joya culinaria que son los papadzules, ideales para iniciar el día con energía y sofisticación. ¡Y estarás preservando técnicas ancestrales que sobreviven al paso del tiempo!