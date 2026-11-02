Pasta con camarones y brócoli al limón: receta fácil y sofisticada en 25 minutos
La pasta con camarones y brócoli al limón que conquistará tu mesa en solo 25 minutos, una receta perfecta para amantes del buen comer.
Prepara una pasta con camarones y brócoli al limón; se trata de una receta fácil y sofisticada en 25 minutos que da como resultado una combinación exquisita, equilibrada y rápida para la hora de la comida o cena.
La cocina cotidiana no tiene por qué ser un terreno monótono, disfrutar de un plato completo no exige pasar horas en la estufa o dominar técnicas culinarias de chefs expertos; de hecho, no hay nada como una buena pasta para dar respuesta a un dilema gastronómico.
Unir mariscos con la tradicional pasta ofrece una mezcla de texturas sin igual y, si a esto le sumamos notas cítricas, se resaltará el sabor marino en una experiencia refinada.
Convierte en un maestro de la pasta con camarones y brócoli al limón en solo 25 minutos; sigue el paso a paso y obtén en la mesa un platillo en su punto justo.
Receta de pasta con camarones y brócoli al limón
Ingredientes:
- 350 gramos de pasta seca (linguine, espagueti o fettuccine)
- 450 gramos de camarones medianos o grandes, pelados, desvenados y secados con toalla de papel
- 1 cabeza mediana de brócoli fresco, cortada en floretes pequeños del tamaño de un bocado
- 4 dientes de ajo grandes, picados finamente o en láminas delgadas
- 2 limones amarillos (usaremos la ralladura fina de ambas y de 3 a 4 cucharadas de jugo recién exprimido)
- 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
- 2 cucharadas soperas de mantequilla sin sal cortada en cubos
- 40 gramos de queso parmesano, recién rallado fino
- ¼ a ½ cucharadita de hojuelas de chile rojo seco (peperoncino) (opcional)
- ¼ de taza de perejil fresco, picado finamente
- Sal al gusto
- Pimienta negra recién molida al gusto
- 1 taza de agua de cocción de la pasta
Preparación:
- Coloca una olla grande con 4 litros de agua a fuego alto y tapa para acelerar el hervor.
- Sazona los camarones en un tazón con una pizca de sal, pimienta negra recién molida y una cucharada de aceite de oliva.
- Una vez que el agua rompa en hervor, añade sal (aproximadamente una cucharada sopera colmada) y sumerge los floretes de brócoli durante exactamente 2 minutos para escalfarlos o blanquearlos. Deben adquirir un verde brillante e intenso.
- Retira el brócoli con una espumadera o colador metálico y colócalo en un cuenco; reserva.
- En esa misma agua hirviendo, incorpora la pasta. Remueve de inmediato para evitar que las hebras se peguen y cocina a fuego medio-alto durante unos 8 a 9 minutos (aproximadamente 2 minutos menos de lo indicado en el paquete para conseguir un punto al dente).
- Mientras la pasta hierve, calienta a fuego medio-alto una sartén amplia o sartén hondo con la cucharada restante de aceite de oliva.
- Distribuye los camarones en una sola capa sin amontonarlos (si la sartén es pequeña, hazlo en dos tandas).
- Saltea durante 60 a 90 segundos por lado. En cuanto cambien de tono traslúcido a un rosa opaco, retíralos de inmediato a un plato para frenar la cocción.
- Baja el fuego a nivel medio-bajo.
- En la misma sartén donde quedaron los jugos caramelizados del camarón, agrega los dientes de ajo picados y las hojuelas de chile rojo.
- Cocina el ajo durante 45 a 60 segundos, revolviendo continuamente hasta que libere su fragancia sin dejar que tome un color marrón oscuro.
- Vierte el jugo de limón y remueve con una cuchara raspando los fondos caramelizados del marisco; agrega los floretes de brócoli precocidos a la sartén para que se impregnen del ajo y el limón durante un minuto.
- Con ayuda de unas pinzas, transfiere la pasta directamente desde la olla a la sartén con el brócoli (o escurre reservando una taza de agua de cocción).
- Vierte ½ taza del agua almidonada de la pasta en la sartén e incrementa el fuego a medio-alto, agitando la sartén vigorosamente en movimientos circulares.
- Incorpora los cubos de mantequilla fría, la ralladura de limón y los camarones con todos los jugos que hayan soltado en el plato.
- Remueve de forma continua durante 60 segundos hasta que la grasa, el jugo de limón y el almidón formen una salsa brillante y aterciopelada que abrace cada hebra de pasta.
- Apaga el fuego por completo.
- Espolvorea el queso parmesano y el perejil fresco picado; mezcla una última vez para fundir el queso sin romper la salsa.
- Si notas la pasta seca, añade un par de cucharadas adicionales del agua de cocción reservada.
- Sirve la pasta con camarones y brócoli al limón en platos hondos tibios, coronando con un toque extra de pimienta negra y ralladura fresca.
¿Cómo hacer la pasta sin gluten?
Para adaptar la receta a personas celíacas o con sensibilidad al gluten, elige pastas secas certificadas a base de maíz y arroz integral elaboradas al bronce, ya que liberan una pequeña fracción de almidón útil para emulsionar.
Los mejores vinos para maridar la pasta:
- Vinos blancos de alta acidez y carácter mineral: Sauvignon Blanc de regiones de clima fresco (como el Valle de Casablanca en Chile, Nueva Zelanda o el Loira francés).
- Blancos italianos autóctonos: Vermentino de Cerdeña o Liguria, o un Greco di Tufo de Campania.
- Espumosos tradicionales: vino espumoso seco elaborado mediante método tradicional como un Franciacorta, un Cava Brut Nature o un Champagne blanc de blancs.
Despierta lo mejor de la cocina práctica con esta sofisticada receta de pasta con camarones y brócoli al limón, ¡digno de una trattoria!