Pasta con camarones y brócoli al limón: receta fácil y sofisticada en 25 minutos

Prepara una pasta con camarones y brócoli al limón; se trata de una receta fácil y sofisticada en 25 minutos que da como resultado una combinación exquisita, equilibrada y rápida para la hora de la comida o cena.

La cocina cotidiana no tiene por qué ser un terreno monótono, disfrutar de un plato completo no exige pasar horas en la estufa o dominar técnicas culinarias de chefs expertos; de hecho, no hay nada como una buena pasta para dar respuesta a un dilema gastronómico.

Unir mariscos con la tradicional pasta ofrece una mezcla de texturas sin igual y, si a esto le sumamos notas cítricas, se resaltará el sabor marino en una experiencia refinada.

Convierte en un maestro de la pasta con camarones y brócoli al limón en solo 25 minutos; sigue el paso a paso y obtén en la mesa un platillo en su punto justo.

Receta de pasta con camarones y brócoli al limón Canva

Receta de pasta con camarones y brócoli al limón

Ingredientes:

350 gramos de pasta seca (linguine, espagueti o fettuccine)

450 gramos de camarones medianos o grandes, pelados, desvenados y secados con toalla de papel

1 cabeza mediana de brócoli fresco, cortada en floretes pequeños del tamaño de un bocado

4 dientes de ajo grandes, picados finamente o en láminas delgadas

2 limones amarillos (usaremos la ralladura fina de ambas y de 3 a 4 cucharadas de jugo recién exprimido)

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

2 cucharadas soperas de mantequilla sin sal cortada en cubos

40 gramos de queso parmesano, recién rallado fino

¼ a ½ cucharadita de hojuelas de chile rojo seco (peperoncino) (opcional)

¼ de taza de perejil fresco, picado finamente

Sal al gusto

Pimienta negra recién molida al gusto

1 taza de agua de cocción de la pasta

Preparación:

Coloca una olla grande con 4 litros de agua a fuego alto y tapa para acelerar el hervor. Sazona los camarones en un tazón con una pizca de sal, pimienta negra recién molida y una cucharada de aceite de oliva. Una vez que el agua rompa en hervor, añade sal (aproximadamente una cucharada sopera colmada) y sumerge los floretes de brócoli durante exactamente 2 minutos para escalfarlos o blanquearlos. Deben adquirir un verde brillante e intenso. Retira el brócoli con una espumadera o colador metálico y colócalo en un cuenco; reserva. En esa misma agua hirviendo, incorpora la pasta. Remueve de inmediato para evitar que las hebras se peguen y cocina a fuego medio-alto durante unos 8 a 9 minutos (aproximadamente 2 minutos menos de lo indicado en el paquete para conseguir un punto al dente). Mientras la pasta hierve, calienta a fuego medio-alto una sartén amplia o sartén hondo con la cucharada restante de aceite de oliva. Distribuye los camarones en una sola capa sin amontonarlos (si la sartén es pequeña, hazlo en dos tandas). Saltea durante 60 a 90 segundos por lado. En cuanto cambien de tono traslúcido a un rosa opaco, retíralos de inmediato a un plato para frenar la cocción. Baja el fuego a nivel medio-bajo. En la misma sartén donde quedaron los jugos caramelizados del camarón, agrega los dientes de ajo picados y las hojuelas de chile rojo. Cocina el ajo durante 45 a 60 segundos, revolviendo continuamente hasta que libere su fragancia sin dejar que tome un color marrón oscuro. Vierte el jugo de limón y remueve con una cuchara raspando los fondos caramelizados del marisco; agrega los floretes de brócoli precocidos a la sartén para que se impregnen del ajo y el limón durante un minuto. Con ayuda de unas pinzas, transfiere la pasta directamente desde la olla a la sartén con el brócoli (o escurre reservando una taza de agua de cocción). Vierte ½ taza del agua almidonada de la pasta en la sartén e incrementa el fuego a medio-alto, agitando la sartén vigorosamente en movimientos circulares. Incorpora los cubos de mantequilla fría, la ralladura de limón y los camarones con todos los jugos que hayan soltado en el plato. Remueve de forma continua durante 60 segundos hasta que la grasa, el jugo de limón y el almidón formen una salsa brillante y aterciopelada que abrace cada hebra de pasta. Apaga el fuego por completo. Espolvorea el queso parmesano y el perejil fresco picado; mezcla una última vez para fundir el queso sin romper la salsa. Si notas la pasta seca, añade un par de cucharadas adicionales del agua de cocción reservada. Sirve la pasta con camarones y brócoli al limón en platos hondos tibios, coronando con un toque extra de pimienta negra y ralladura fresca.

Pasta con camarones y brócoli Canva

¿Cómo hacer la pasta sin gluten?

Para adaptar la receta a personas celíacas o con sensibilidad al gluten, elige pastas secas certificadas a base de maíz y arroz integral elaboradas al bronce, ya que liberan una pequeña fracción de almidón útil para emulsionar.

Receta de pasta con camarones y brócoli al limón Canva

Los mejores vinos para maridar la pasta:

Vinos blancos de alta acidez y carácter mineral: Sauvignon Blanc de regiones de clima fresco (como el Valle de Casablanca en Chile, Nueva Zelanda o el Loira francés).

Sauvignon Blanc de regiones de clima fresco (como el Valle de Casablanca en Chile, Nueva Zelanda o el Loira francés). Blancos italianos autóctonos: Vermentino de Cerdeña o Liguria, o un Greco di Tufo de Campania.

Vermentino de Cerdeña o Liguria, o un Greco di Tufo de Campania. Espumosos tradicionales: vino espumoso seco elaborado mediante método tradicional como un Franciacorta, un Cava Brut Nature o un Champagne blanc de blancs.

Despierta lo mejor de la cocina práctica con esta sofisticada receta de pasta con camarones y brócoli al limón, ¡digno de una trattoria!