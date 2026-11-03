¿Antojo de chocolate? Prepara esta deliciosa carlota con galletas

Si tienes antojo de un postre, pero no quieres pasar demasiado tiempo en la cocina, la carlota de chocolate es una opción perfecta. Es cremosa, dulce y muy sencilla de preparar, por lo que puede convertirse en una de tus recetas favoritas para compartir en casa.

Así que, si quieres consentir tu paladar con algo delicioso, te contamos cómo hacer una carlota de chocolate sin complicarte y con ingredientes fáciles de conseguir.

¿Cómo hacer carlota de chocolate fácil y cremosa?

Ingredientes

120 g de chocolate semiamargo.

120 g de chocolate semiamargo. 180 g de queso crema.

100 g de leche condensada.

360 g de leche evaporada.

1 paquete de galletas María tradicionales o de chocolate (al gusto).

Chocolate rallado para decorar.

Preparación

Primero, derrite el chocolate a baño María. Para hacerlo, coloca el chocolate en trozos dentro de un recipiente resistente al calor y ponlo sobre una olla con agua caliente, sin que toque directamente el líquido. Deja que se derrita con el vapor y reserva. Lleva a la licuadora el queso crema, la leche condensada, la leche evaporada y el chocolate derretido. Licúa todos los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea y cremosa. En un molde, coloca una capa de galletas María y agrega un poco de la mezcla de chocolate. Repite el procedimiento hasta terminar con una última capa de crema. Lleva el postre al refrigerador durante 4 a 6 horas, o hasta que tenga una consistencia firme. Antes de servir, decora con chocolate rallado para darle un toque extra de sabor.

Carlota de chocolate. Foto: Canva

¿Por qué se llama Carlota el postre?

Aunque la carlota es un postre muy conocido y preparado de diferentes maneras, su nombre tiene varias explicaciones que se remontan a la historia europea.

Una de las teorías lo relaciona con la reina Carlota de Mecklemburgo-Strelitz, esposa del rey Jorge III de Inglaterra, a quien se le atribuye una posible conexión con una tarta caliente elaborada con pan o bizcocho y frutas.

También se encuentra la charlotte à la parisienne, un postre frío que posteriormente se relacionó con la princesa Carlota Augusta de Gales. Otra versión apunta a la zarina Carlota de Prusia, a quien se habría dedicado una preparación hecha con bizcochos y crema, charlotte russe.

Aunque no existe una explicación definitiva sobre su origen, estas historias muestran cómo el nombre Carlota ha acompañado distintas versiones de este delicioso postre a lo largo del tiempo.

Carlota de chocolate. Foto: Canva

¿Cuál es la historia del postre carlota?

La carlota tiene sus raíces en la repostería europea, pero con el paso de los años llegó a diferentes países, donde adquirió nuevas formas y sabores.

En México, una de las versiones más populares es la carlota de limón, preparada con galletas María y una mezcla cremosa que se deja enfriar hasta conseguir su característica consistencia.

Con el tiempo, esta receta también ha dado lugar a nuevas propuestas, como la carlota de chocolate, que conserva la sencillez de su preparación, pero añade el sabor intenso del cacao.

Carlota de chocolate. Foto: Canva

Así, este postre se ha convertido en una alternativa perfecta para disfrutar algo dulce en casa, compartir en familia o consentir a quienes aman el chocolate.