Deliciosos volcanes de arrachera con chorizo y mucho queso

En la Ciudad de México, las taquerías han expandido su menú y hoy no solo venden tacos y gringas, también tortas, huaraches y, por supuesto, volcanes. Si amas esta versión crujiente, prepara unos volcanes de arrachera con chorizo en casa.

En la gastronomía, el término volcán hace referencia a una técnica de cocina donde en un montón de harina se forma un hueco para colocar los ingredientes húmedos y, poco a poco, integrarlos para formar una masa.

Sin embargo, en México, especialmente en el centro, es el nombre que se da a un antojito que se prepara con una tortilla de maíz dorada, cubierta con queso fundido y algún tipo de carne. Su nombre viene del queso que da la apariencia de lava cayendo sobre la superficie del volcán.

La popularidad viene de la mezcla de texturas y sabores, pues a diferencia de un taco, combina una base crujiente con un queso de textura cremosa y una carne jugosa. Prepáralos en casa con esta mezcla de arrachera y chorizo.

En las taquerías, hay mucho más que tacos, también están las gringas, tortas y volcanes Canva

¿Cómo hacer volcanes de arrachera y chorizo?

Ingredientes:

4 tortillas de maíz

400 gramos de arrachera marinada

150 gramos de chorizo

200 gramos de queso Oaxaca deshebrado

1 cucharada de aceite vegetal

Preparación:

Retira las membranas o pellejitos que pueda tener la arrachera. Calienta una sartén o plancha a fuego alto, engrasa con un poco de aceite y cocina la arrachera hasta que esté dorada por ambos lados y logres el término deseado. Retira del fuego y colócala en un plato. Déjala reposar por 5 minutos para que los jugos se distribuyan. Mientras, prepara el chorizo. Calienta la misma sartén de la carne, pero a fuego medio. Retira la piel del chorizo y desmenúzalo; cocina hasta que esté dorado y bien cocido. Corta la arrachera en cubos y agrégala a la sartén. Mezcla por unos minutos para integrar los sabores y reserva. En un comal a fuego medio, calienta las tortillas hasta que estén firmes, como una tostada. Tip: dales vuelta varias veces para evitar que se quemen o que queden tan duras que sea difícil morderlas. Cuando estén listas, coloca una porción generosa de queso deshebrado sobre cada una y mantenlos a fuego medio para que se derrita. Ya que el queso esté completamente fundido, coloca encima una porción de la mezcla de arrachera y chorizo. Sirve tus volcanes de arrachera con chorizo calientes para que el queso mantenga suave y cremoso. Acompaña con cilantro, cebolla, salsa picante y unas gotas de limón.

La arrachera es un corte que viene del vientre de la res Canva

Aunque los volcanes pueden hacerse con cualquier proteína e incluso con verduras, pues los protagonistas son la tortilla y el queso, la arrachera le da un sabor único, pues es un corte especial.

Este se obtiene del vientre de la res, por lo que es fibrosa, pero también sabrosa y, si se cocina correctamente, suave. Además, es muy común encontrarla marinada en una mezcla de aceite, jugo de limón, ajo, cebolla, pimienta, sal y salsas como la inglesa o jugo sazonador.

El resultado es una carne llena de sabor, pero también más suave por el ácido de los cítricos.

Para una carne asada o un día de la semana en que no sepas qué cocinar, prepara estos volcanes de arrachera con chorizo, quedan espectaculares.