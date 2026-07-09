Sheinbaum: “Ni la amistad ni los cargos están por encima de la ley”

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que ninguna relación personal o cargo público puede estar por encima de la ley al referirse al proceso penal que enfrenta el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, acusado de violencia familiar y violencia vicaria.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria fue cuestionada sobre el caso de Rodríguez Padilla, quien ya fue vinculado a proceso por presunta violencia doméstica, así como sobre la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) que determinó que el senador Gerardo Fernández Noroña incurrió en violencia política contra las mujeres en razón de género en perjuicio de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Itzel Quiroz García.

Sheinbaum aclaró que ambos asuntos corresponden a ámbitos distintos y no deben analizarse de la misma manera.

"Yo creo que son dos temas distintos, no se pueden colocar en uno solo", respondió.

Reproducir Sheinbaum

Respecto al caso de Rodríguez Padilla, recordó que la denuncia tomó relevancia luego de que la víctima difundiera un video en redes sociales donde, dijo, se observa una agresión física.

"Todos vimos un video que subió la víctima a las redes sociales, en donde es evidente que hay violencia por parte de Víctor. En ese caso, como en todos, eso es muy importante: ni la amistad ni los cargos están por encima de la ley. Esa siempre ha sido nuestra posición y así vamos a actuar siempre", afirmó.

La presidenta sostuvo que corresponde a la Fiscalía General del Estado de Morelos conducir las investigaciones y determinar el curso legal del caso.

Rodríguez Padilla fue detenido luego de que su esposa, María Felicia Jiménez, denunciara públicamente agresiones físicas mediante un video difundido en redes sociales. Tras la denuncia, la Fiscalía de Morelos solicitó medidas de protección para la víctima y presentó cargos por violencia familiar y violencia vicaria.

Durante la audiencia inicial celebrada en el penal de Atlacholoaya, una jueza le dictó prisión preventiva justificada y posteriormente fue vinculado a proceso, por lo que permanecerá sujeto al procedimiento penal mientras continúan las investigaciones.

Sobre el caso de Gerardo Fernández Noroña, la mandataria explicó que se trata de un procedimiento distinto, relacionado con violencia política de género, derivado de una resolución emitida por el Tribunal Electoral de Michoacán.

"En el caso de Fernández Noroña, pues se llama violencia política de género. Él no está de acuerdo porque planteó que no fue por la situación de ser mujer, sino una opinión que él tenía en esas circunstancias. Es otro tipo de caso que, en todo caso, tienen que determinar también las autoridades correspondientes", señaló.

El TEEM resolvió, en primera instancia, que el presidente de la Mesa Directiva del Senado cometió violencia política contra las mujeres en razón de género contra la alcaldesa de Uruapan, Grecia Itzel Quiroz García, por lo que ordenó, entre otras medidas, ofrecer una disculpa pública. El senador ya anunció que impugnará la resolución al considerar que sus declaraciones constituyeron una opinión política y no un acto de discriminación por razón de género.

Sheinbaum reiteró que, independientemente de la naturaleza de cada procedimiento, su gobierno mantendrá una postura de respaldo hacia las víctimas.

"Como siempre, nosotros vamos a defender siempre a las víctimas, siempre, en cualquiera de los casos. Ese ha sido mi actuar a lo largo de la vida: estar con las víctimas y con la justicia, siempre", concluyó.