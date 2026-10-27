Segundo Informe Javier López Casarín

La alcaldía Álvaro Obregón es el laboratorio de políticas públicas innovadoras más atractivo de la Ciudad de México, en la que sus programas, puestos en marcha en los últimos dos años, han logrado su efectividad en el aumento de inversiones privadas, hasta 20 mil millones de pesos y la reducción de la inseguridad y la pobreza.

También, la mejora en los niveles de bienestar, obras, servicios, igualdad de género y política sustentable, aseguró el alcalde Javier López Casarín.

Al rendir su segundo informe de gobierno, el político morenista resaltó que su administración fue la primera en instalar un Consejo Consultivo para realizar foros de seguridad, urbanismo y medio ambiente, lo que permitió conocer las demandas más sentidas de los vecinos y atenderlas de forma inmediata.

"Nosotros elegimos construir puentes y atravesarlos en compañía de quienes caminan hacia el mismo horizonte, la grandeza de México y la grandeza de su pueblo, de todos los puentes que hemos tendido uno nos compromete de manera especial, el de la confianza con nuestra gente".

Durante este último año, subrayó, se realizaron 160 mil recorridos de vigilancia con las 150 nuevas patrullas, 110 más de las que se tenían en l anterior administración. Ello permitió reducir en un 31 por ciento los delitos de alto impacto al detener y presentar ante el ministerio público a 749 y 8 mil 819 más remitirlas al Juzgado Cívico por faltas cívicas. Además de cerrar 35 chelerías clandestinas y retirar mil 315 vehículos abandonados en vía pública.

No improvisamos, es método. Firmeza de gobierno. La seguridad dio un giro mayor al implementar un modelo integral que combina tecnología, inteligencia, equipamiento, coordinación institucional y prevención”.

Además, la Base Plata fue modernizada con 2 mil 800 videocámaras funcionales, de las cuales 800 están enlazadas con el C5 y se inició la construcción del Centro Avanzado de Inteligencia (CAI) para generar estrategias focalizadas de acuerdo con la incidencia delictiva de cada zona, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Guardia Nacional y la Fiscalía.

En materia de género, la estrategia de seguridad para mujeres Dalia cuenta con 84 puntos donde se han brindado atención en 2 mil 200 casos. Además, la Unidad Especializada en Atención a Delitos de Violencia de Género es integrada por mujeres policías con formación y certificación especializada que cuentan con el 10 por ciento de las patrullas de la demarcación.

A la fecha 840 mujeres fueron beneficiadas con la Mercadita Feminista: espacio seguro en el que mujeres que han sido víctimas de violencia de género pueden comercializar sus productos sin costo"

"Por eso mientras cumplimos con lo que es nuestra obligación, como lo han visto en números, ese es nuestro día a día, nos atrevemos a decir que podemos hacer algo más. Lo digo con mucho orgullo, que la alcaldía Álvaro Obregón se ha convertido en el laboratorio de políticas públicas innovadoras más atractivo de la ciudad, nos hemos arriesgado a tomar decisiones, mientras el gobierno es pesado nosotros aventuramos", aseveró.

Con la presencia del secretario de Bienestar del Gobierno de la Ciudad de México, Pablo Enrique Yáñez, en representación de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, además de sus principales colaboradores, trabajadores, invitados especiales y vecinos de la alcaldía reunidos en el Teatro de la Juventud, López Casarín subrayó las acciones en obra pública:



Restitución de 2 mil 800 señalamientos, 372 mil m2 de vialidades repavimentadas en puntos estratégicos de la alcaldía, 14 mercados públicos intervenidos, así como la rehabilitación integral de Avenida de La Paz y distintas obras comunitarias.

A partir de los recorridos que llevaron a cabo los trabajadores de la demarcación por las 440 manzanas y casi 10 mil viviendas, incluidos los pueblos originarios, se creó un Censo Obregonense que permitió identificar a más de 32 mil personas en pobreza extrema y dar un enfoque de mayor precisión a las acciones institucionales.

A la población que carece de seguridad social y/o no cuenta con servicios de salud, la alcaldía determinó acercar los apoyos mediante el Proyecto Comunitario Obregonense que beneficio a 100 mil familias.

En otros rubros, se avanzó en la protección y limpieza de barrancas y obras verdes para cuidar los afluentes naturales en el Río Becerra.