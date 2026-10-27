Aprueban Cuenta Pública 2024 con 65 mil mdp sin aclarar; oposición exige devolver recursos

Con 65 mil 74 millones de pesos pendientes de aclaración, de un total de 67 mil 174 millones observados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Cámara de Diputados aprobó la Cuenta Pública 2024, correspondiente al último año del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en medio de acusaciones de presunta corrupción, subejercicios en salud, sobrecostos en obras y falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos.

El dictamen fue avalado en lo general y en lo particular con 321 votos a favor y 117 en contra, en una sesión en la que PAN, PRI y Movimiento Ciudadano cuestionaron el destino del dinero público y exigieron sanciones para los responsables, mientras Morena y sus aliados defendieron los resultados, aunque reconocieron la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y rendición de cuentas.

De acuerdo con las cifras expuestas durante el debate, de los 67 mil 174 millones de pesos observados por la ASF, se habían recuperado 2 mil 100 millones, mientras que los 65 mil 74 millones restantes, es decir, alrededor de 97 por ciento del monto observado, seguían pendientes de aclaración.

Del total, 5 mil 805 millones de pesos corresponden a recursos ejercidos directamente por el Gobierno federal y el resto está relacionado con el gasto federalizado, cuya ejecución involucra a gobiernos estatales y municipales.

Desde la tribuna, la oposición demandó: “¡Regresen el dinero!”.

El priista Arturo Yáñez Cuéllar sostuvo que el Gobierno federal debe rendir cuentas por cada peso recaudado y reclamó explicaciones por las observaciones de la ASF, particularmente en los sectores de salud y energía.

“Si al ciudadano le exigen cobrarle y comprobar cada peso, entonces al gobierno de la 4T también tenemos que exigirle exactamente lo mismo”, dijo al cuestionar los recursos que no se ejercieron en salud y los pagos cuya entrega de medicamentos no habría sido acreditada.

Destacó que, para 2024, se habían aprobado 82 mil millones de pesos para salud y solo se ejercieron 72 mil millones. También mencionó una observación al IMSS-Bienestar por recursos que, aseguró, superan los 25 mil millones de pesos.

“El problema de salud es porque no se entregó el dinero y hay que decirlo bien claro, se lo robaron o lo designaron para otra cosa”, recalcó.

“Los resultados de esta fiscalización documentaron que más de 65 mil millones de pesos están pendientes de aclaración. La mayor parte corresponde a recursos federales y por supuesto que tienen que responder a todas estas irresponsabilidades. Y les decimos ¡regresen el dinero!”, expresó.

En tanto, el panista Héctor Saúl Téllez sostuvo que las observaciones reflejan problemas en el manejo de los recursos públicos durante el sexenio anterior.

Como muestra, señaló que la Auditoría Superior de la Federación detectó 66.5 millones de pesos bajo observación durante 2024 en el Instituto Nacional Electoral (INE), que enfrenta una crisis por las acusaciones de presuntos actos de corrupción y conflictos de interés, de los que se señala a la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei.

Esta cifra, dijo, “podría ser apenas la punta del iceberg” de las presuntas irregularidades en el organismo durante la presidencia de Taddei.

Ante ello, Téllez demandó llegar al fondo de las investigaciones sobre los contratos y proveedores del instituto, que, dijo, deben incluir al contratista Alfredo Hernández.

También expuso que la ASF detectó 66.5 millones de pesos bajo observación durante 2024, de los cuales 59 mil 363 millones de pesos corresponden al gasto federalizado, mientras que 5 mil 805 millones permanecen pendientes de aclaración en el ámbito federal.

Por otra parte, señaló que el saldo histórico de la deuda pública llegó a 17.55 billones de pesos al cierre de 2024 y atribuyó al sexenio anterior un incremento de siete billones de pesos.

“Es el periodo de mayor endeudamiento en nuestro país. No hay debate en eso. El periodo de más deuda ha sido el de López Obrador”, afirmó.

“La mejor forma de combatir la corrupción es aplicando de forma transparente y responsable el marco jurídico; es evitando que lleguen personas corruptas a dirigir cargos administrativos y de alta responsabilidad”, dijo, por su parte, el legislador del PRI Jericó Abrahamo Masso.

Al respecto, demandó sanciones y mayor transparencia en el ejercicio presupuestal. Mencionó contratos de Pemex con presuntos sobreprecios de hasta 2 mil millones de pesos, cerca de 63 millones en contratos adicionales del Infonavit y observaciones por más de 433 millones de pesos en algunos tramos carreteros.

También señaló que la Cuenta Pública 2024 revela sobrecostos por 333 millones de pesos en la carretera Real del Monte-Entronque Huasca, por lo que remarcó que la ASF debe ir más allá de documentar irregularidades y conseguir que se apliquen sanciones a los servidores públicos responsables.

MC acusa cambios al presupuesto durante el ejercicio

Por Movimiento Ciudadano, Claudia Ruiz Massieu cuestionó que el gasto ejercido se apartara de las asignaciones aprobadas por la Cámara de Diputados.

Expuso que el gasto programable cerró 4.3 por ciento por encima de lo autorizado; el rubro de transporte, donde se ubica el Tren Maya, ejerció 27 por ciento más, mientras que combustible y energía registraron un gasto 15 por ciento superior al aprobado.

En contraste, señaló que el IMSS-Bienestar dejó sin ejercer 25 mil millones de pesos.

“Mientras las obras emblemáticas del sexenio pasado y las Fuerzas Armadas recibieron muchísimo más de lo aprobado, el dinero destinado a los hospitales se dejaba de ejercer”.

Morena defiende las auditorías y admite que deben aplicarse sanciones

En respuesta, la diputada de Morena Elena Edith Segura Trejo defendió el trabajo de fiscalización y sostuvo que la revisión de la Cuenta Pública no debe limitarse a señalar irregularidades, sino que también debe servir para prevenirlas.

“No todas tienen que ver con quebrantos de recursos, como antes se hacía en el PRIAN; muchas corresponden a irregularidades administrativas. La responsabilidad de evaluar el gasto también exige revisar el trabajo de fiscalización”, expresó.

Como parte de la fiscalización, la ASF practicó 2 mil 264 auditorías a la Cuenta Pública 2024 y aseguró que, por primera vez, se revisó el cien por ciento de los recursos federales.

Segura argumentó que las observaciones no necesariamente implican desvíos o quebrantos de recursos, pues algunas corresponden a irregularidades administrativas que deben aclararse.

La concentración de observaciones en el gasto federalizado “evidencia la necesidad de fortalecer los controles, la comprobación del gasto y la rendición de cuentas en estados y municipios”, remarcó.

Por su parte, la diputada del Partido Verde María del Carmen Cabrera Lagunas respaldó el dictamen y sostuvo que el gasto público debe responder a las necesidades de la población, contribuir al desarrollo y permitir identificar áreas de oportunidad en la administración pública.

El dictamen deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación y se dará cuenta a la Auditoría Superior de la Federación para los efectos correspondientes.