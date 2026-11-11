Aprueba el Senado inscribir con letras de oro el nombre de Cuauhtémoc Cárdenas

El pleno del Senado aprobó inscribir con letras doradas el nombre de Cuauhtémoc Cárdenas, por sus aportaciones a la evolución de la democracia en México.

El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano es una de las figuras más importantes de la historia política contemporánea de México. Su trayectoria ha estado estrechamente vinculada con la democratización del país, la defensa de la soberanía nacional, la justicia social y la construcción de una izquierda democrática con presencia institucional.

“Su formación personal y política estuvo profundamente influenciada por el legado de su padre, el expresidente Lázaro Cárdenas del Río, y por los principios del cardenismo, entre ellos la defensa de los recursos naturales, la soberanía nacional, la reforma agraria, los derechos de los trabajadores, la educación pública y la participación del Estado en sectores estratégicos de la economía”, expresó la presidenta de la Comisión de Gobernación, Margarita Valdez.

Amalia García, de MC, expresó que “Cuauhtémoc Cárdenas puso el acento en la construcción de instituciones democráticas donde hubiera contrapesos, que rindieran cuentas. Y quiero, finalmente ahora sí, señalar que en el caso de Movimiento Ciudadano trabajamos con él.

“Yo como presidenta del Partido Revolución Democrática. Dante Delgado como presidente del Partido Convergencia, el año 2000, porque fue nuestro candidato a la Presidencia en la Alianza por México hacemos honor a él”.

La priista Carolina Viggiano expresó que “Morena no es heredero de Cuauhtémoc Cárddenas, tampoco lo es del general Lázaro Cárdenas ni mucho menos del Cardenismo, no es una afirmación propia ni es una afirmación del PRI, fue una afirmación del propio ingeniero en vida cuando dijo que Morena no es un partido de izquierda y que el expresidente López Obrador tampoco era una cardenista.