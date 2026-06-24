Las mujeres somos competitivas en Guerrero: Beatriz Mojica Morga

La senadora con licencia de Morena, Beatriz Mojica Morga, se inscribió como aspirante a coordinadora estatal de Defensa de la Transformación en Guerrero, con la convicción de que México vive un momento histórico con el ascenso de las mujeres en los gobiernos.

Este paso la perfila como una de las principales contendientes de Morena de cara al relevo gubernamental del estado de Guerrero.

Beatriz Mojica Morga consideró que los años en la poltica nacional , el trabajo de campo y el que una mujer hoy sea la Presidenta de la República, como lo es Claudia Sheinbaum, ayudarán a que la población guerrerense decida que una mujer los represente.

Excélsior

“Estamos aquí con un fuerte compromiso de acompañar a nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum, eso me parece muy importante y lo hacemos con mucho compromiso. La Transformación en Guerrero debe profundizarse, debe llegar a cada uno de los rincones de nuestro estado y hay que darle el segundo piso a la Transformación y este es un momento histórico en el que muchas mujeres están participando”, expresó.

Desde el salón Salón Maya del World Trade Center, donde fue la pasarela de aspirantes, la parlamentaria con licencia no dudó en decir que “las mujeres somos competitivas”.

Desde su militancia en la izquierda, antes de la existencia de Morena, Mojica Morga, quien en el pasado proceso interno de Morena por la gubernatura de Guerrero quedó en segundo lugar, confió en que las y los guerrerenses reconocen su trabajo de campo.

“Confiamos mucho en el pueblo de Guerrero, sabemos que hay confianza de la gente en nuestro trabajo que hemos venido haciendo a ras de piso durante muchos años, hemos recorrido siempre con la gente. Vamos a seguir caminando con nuestro pueblo de Guerrero, al lado de pueblo y escuchando al pueblo”, manifestó.

La aspirante morenista expresó el respeto al proceso interno de Morena para elegir a quien porte la insignia del partido y no descarta la posibilidad de que en Guerrero nuevamente se aplique la paridad de género.