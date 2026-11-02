Hidalgo, a la cabeza nacional en crecimiento económico

El estado de Hidalgo se ha posicionado a la cabeza del crecimiento económico en México al registrar una tasa anual del 8.5 por ciento, una cifra histórica que supera incluso los índices reportados por potencias internacionales como China e India.

El logro fue reconocido públicamente por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien destacó la gestión del gobernador Julio Menchaca al frente del Ejecutivo estatal.

En el marco de su gira por la entidad, el fin de semana, la mandataria federal enfatizó que este desempeño sobresaliente es el resultado directo de una estrategia enfocada en la atracción de capitales, el dinamismo en la instalación de nuevas plantas industriales y una política permanente de generación de empleo a lo largo de toda la entidad.

Llegan mas inversiones a Hidalgo

Como muestra del auge industrial en la región, destaca la reciente apertura de proyectos emblemáticos dentro del Parque Industrial Platah. Entre ellos destaca la llegada del primer Centro de Distribución Robótica de Mercado Libre, así como la inauguración de la primera etapa del complejo de Laboratorios Carnot.

El impacto social y económico de estas inversiones representa un impulso sin precedentes para las familias hidalguenses.

En el caso del gigante del comercio electrónico, Mercado Libre, la inversión total asciende a 4 mil 600 millones de dólares, los cuales generarán más de 8 mil 500 puestos de trabajo directos.

Por su parte, la primera fase de Laboratorios Carnot suma una inversión de 2 mil 400 millones de pesos y la creación de 600 empleos altamente especializados en el sector farmacéutico.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Especial

Hidalgo consolida su posición como un nodo logístico e industrial clave

A la par de estos avances, Sheinbaum subrayó que el desarrollo a largo plazo de Hidalgo encuentra un pilar fundamental en el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar (Podecobi) Reserva Zapotlán.

Este megaproyecto, concebido para diversificar la matriz productiva del estado, abarca una extensión de 910 hectáreas y contempla un esquema de inversión planificado de 10 mil 106 millones de pesos a desplegarse en cinco fases.

Con esta infraestructura en marcha, la Reserva Zapotlán se perfila como un imán para empresas globales del más alto nivel, al albergar industrias estratégicas de los sectores farmacéutico, automotriz, aeroespacial y logístico.

De este modo, Hidalgo no solo encabeza la recuperación y expansión económica del país, sino que consolida su posición como un nodo logístico e industrial clave para el desarrollo regional de México.