Suman 18 renuncias de mandos del INE ligados a la gestión de Taddei

Luego que se diera a conocer la investigación de la UIF en contra de proveedores del INE y los vínculos entre el principal proveedor con la presidenta Guadalupe Taddei, así como la red de corrupción que integró al instituto, van 18 renuncias de mandos altos y medios que se presentan desde el pasado jueves.

Se unen a tres directores ejecutivos y personal de confianza de la Presidencia, cuyas renuncias iniciaron el domingo 25 de octubre, después de que la presidenta Guadalupe Taddei informó que presentaría su renuncia el lunes 26.

De los altos mandos, ya renunciaron:

Juan Manuel Vázquez , exdirector Jurídico.

, exdirector Jurídico. Pablo Chirinos , exdirector de Vinculación con OPLEs.

Iliana Araceli Hernández , excoordinadora de Igualdad de Género.

José Alberto Pérez de Achar , exdirector de Informática.

Sergio Uzeta , excoordinador de Comunicación Social.

Alfonso Burciaga , director de Materiales y Suministros de la Dirección de Administración, entre otros.

Analizan ruta jurídica contra Taddei

La Presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) alista una estrategia jurídica interna para definir el deslinde de responsabilidades y las acciones legales a emprender tras los señalamientos de presuntas anomalías y redes de corrupción durante el mandato de Guadalupe Taddei.

La semana pasada, luego de una reunión de trabajo con los integrantes del Consejo General, la presidenta provisional Blanca Yassahara Cruz García confirmó que se examinan los alcances legales de sus atribuciones para determinar si procede interponer denuncias penales o administrativas, o bien dar vista directa a las instancias fiscalizadoras del Estado mexicano.

Cruz García enfatizó que no existe una resolución definitiva sobre la presentación de querellas, toda vez que el área jurídica analiza primero las obligaciones estatutarias y normativas que corresponden al instituto frente a los hechos bajo investigación.

“Lo que estamos analizando es un delineado de acciones que tenemos que hacer. No solo cómo atendemos la revisión de los expedientes, cómo atendemos la colaboración con el Órgano Interno de Control, con la Auditoría Superior de la Federación, sino también analizar si tenemos que dar algunas vistas de manera preventiva”.

La titular provisional del INE subrayó que el instituto mantendrá una política de apertura y entrega documental hacia el Órgano Interno de Control (OIC) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), instancias que mantienen abiertas revisiones sobre los procesos de licitación, compras de insumos electorales y servicios suministrados por diversas empresas proveedoras.

Con este análisis en curso, el INE busca blindar jurídicamente la actuación del órgano superior de dirección y garantizar que la revisión del ejercicio presupuestal de los últimos años se apegue a los principios de rendición de cuentas, en medio del reacomodo institucional que atraviesan sus diversas direcciones ejecutivas y unidades técnicas.