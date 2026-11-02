Gilberto Bátiz García propone acceso a la justicia electoral para los próximos comicios electorales.

Gilberto Bátiz García, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), participó en la Misión Electoral para las Elecciones de Medio Término de Estados Unidos.

Durante dicho programa académico se impartieron las ponencias “Sistema Electoral de EUA”; “Sistema Electoral de EUA”; “Innovación en la administración de procesos electorales: comunicación estratégica y educación al votante”; y “Retos de la administración electoral: contexto político, el rol de los medios y la desinformación.

Además, el magistrado presidente participó en espacios de intercambio sobre el sistema electoral estadounidense, la innovación en la administración de los comicios y las estrategias de comunicación y educación al votante.

Por otra parte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), fue galardonado con el Premio a la Transparencia Electoral, en el marco de la VI edición de estos galardones, celebrado en Washington D.C.

El magistrado presidente, Gilberto Bátiz García, recibió el reconocimiento en representación de la institución. Especial

Con el propósito de fortalecer la vinculación institucional, Gilberto Bátiz García, sostuvo una reunión con Roberto Lazzeri Montaño, embajador de México en Estados Unidos, en dicha reunión también se exploraron las oportunidades de colaboración para promover y proteger los derechos político-electorales de las personas mexicanas residentes en ese país. El diálogo se orientó a buscar mecanismos para eliminar barreras de acceso a la justicia y posibles acciones con la Embajada y la red consular mexicana en ese país.

Para finalizar, Bátiz García se reunió con el embajador Alejandro Encinas Rodríguez, representante permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA). Durante su encuentro se propuso la idea de estrechar los vínculos entre el TEPJF y la Representación Permanente, logrando proporcionar un acceso a la justicia electoral, para los próximos comicios electorales 2027.