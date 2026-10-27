PRI exige renuncia del presidente del IEE de Sonora por contratos de 156 mdp ligados a red de Taddei

El representante del PRI ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora exigió la renuncia del presidente del organismo local al vincularlo con el escándalo de contrataciones que provocó la dimisión de Guadalupe Taddei de la presidencia del Instituto Nacional Electoral.

En un escrito, el priista Luis Donaldo Coronado Rey emplazó a Nery Ruiz Arvizu a explicar su relación con los contratistas investigados a nivel federal, señalándolo como un eslabón administrativo que operó licitaciones concedidas durante los últimos ocho años a las empresas de los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas.

De acuerdo con el documento, Ruiz Arvizu fungió durante toda la presidencia de Guadalupe Taddei en el instituto sonorense como uno de sus principales operadores: se desempeñó como asesor de presidencia, titular de la Unidad de Transparencia, director ejecutivo de Asuntos Jurídicos (2017-2020) y secretario ejecutivo, cargo desde el cual saltó a la presidencia del organismo en octubre de 2021, avalado por el INE.

Coronado Rey aseguró que se llevaron a cabo al menos seis licitaciones entre 2017 y 2025 que canalizaron un total de 156 millones 837 mil 324 pesos (antes de IVA) hacia compañías controladas por la familia Hernández. De dicho monto, 89 millones 36 mil 124 pesos se adjudicaron ya bajo la presidencia directa de Ruiz Arvizu.

Entre las irregularidades señaladas destacan licitaciones públicas en las que únicamente compitieron firmas del mismo consorcio —como el caso de Cajas Graf contra Formas Finas en 2021, o Formas Finas contra Selati en 2023—, lo que configuraría esquemas de simulación de competencia y triangulación de recursos públicos que actualmente indaga la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

El escrito reveló anomalías en el proceso electoral de 2024, cuando la papelería se asignó a Litho Formas bajo propuesta única por 30.1 millones de pesos; sin embargo, en los informes oficiales de supervisión del INE se asentó que la documentación se imprimió y supervisó en las instalaciones de Formas Finas y Materiales.

Para el proceso extraordinario de la elección judicial local de 2025, el IEEyPC desechó una propuesta de Gráficas Corona que era 3.8 millones de pesos más barata para favorecer nuevamente a Litho Formas con un contrato de 31.4 millones de pesos, empresa que mantenía convenios comerciales previos con su competidora.