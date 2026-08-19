Presenta Ricardo Monreal Libro Sobre La Evolución Del Poder Judicial

El diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, anunció la publicación de su obra Breve Crónica de la Refundación del Poder Judicial Mexicano (2024-2026). El texto aborda una revisión de la reforma judicial de 2024 y compila propuestas legislativas para fortalecer las competencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial.

A través de un enfoque académico con elementos de derecho comparado, Monreal plantea modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para afinar la normativa tras la primera elección judicial de 2025. El legislador aclara que la publicación no busca ser un discurso apologético, sino un análisis de una reforma ya aprobada que sirva de insumo técnico previo al próximo periodo de sesiones en el Congreso de la Unión.

En el texto, el legislador sostiene la premisa de que “las leyes en cuanto creaciones humanas son perfectibles” y realiza un recorrido histórico por la evolución del sistema de justicia desde el siglo XX, la Revolución Mexicana y la institucionalización de la jurisprudencia. Con este trabajo, Monreal busca enriquecer el debate parlamentario sobre la consolidación del nuevo marco constitucional del país.