La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, destacó la unidad del movimiento durante la presentación de Nora Ruvalcaba como Coordinadora Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Aguascalientes.

El nombramiento se realizó este martes 25 de agosto, como parte del proceso de Morena rumbo a las elecciones de 2027, cuando Aguascalientes renovará la gubernatura.

“En unidad, presentamos a Nora Ruvalcaba como Coordinadora Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en #Aguascalientes”, escribió Montiel en sus redes sociales.

Ariadna Montiel destaca unidad de Morena con Nora Ruvalcaba en Aguascalientes Excélsior

La dirigente morenista agregó: “¡Enhorabuena! Vamos por la Transformación de Aguascalientes”, acompañado de los hashtags #UnidosPorLaTransformación y #Aguascalientes.

Con esta designación, Morena coloca a Ruvalcaba como su principal figura para competir por la gubernatura del estado en 2027, en una entidad actualmente gobernada por el PAN.

El proceso electoral para las gubernaturas de 2027 comenzará formalmente el próximo 10 de septiembre, de acuerdo con el calendario aprobado por el Instituto Nacional Electoral.