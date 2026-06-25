México se perfila como atractivo de inversión sustentable gracias a la ley general de economía circular

La transición global hacia modelos de producción sustentables ha colocado a México en la mira del capital extranjero, consolidándolo como uno de los destinos con mayor potencial de crecimiento en el sector de la economía circular. Inversionistas y representantes empresariales de Italia manifestaron recientemente un alto interés por desarrollar proyectos estratégicos en el país, enfocados principalmente en áreas clave como el reciclaje de materiales, el tratamiento avanzado de residuos, la gestión eficiente del agua y la generación de energías limpias, sectores considerados indispensables para modernizar los procesos productivos bajo rigurosos criterios de sostenibilidad.

Ante este escenario de apertura económica, el Partido Verde Ecologista de México resaltó la trascendencia de la Ley General de Economía Circular, una iniciativa impulsada firmemente por su bancada que, tras ser aprobada por el Congreso de la Unión, fue publicada formalmente en el Diario Oficial de la Federación este año. De acuerdo con el instituto político, este nuevo andamiaje jurídico rompe con el esquema tradicional de "tomar, usar y desechar", sentando las bases legales para instaurar un modelo que promueve de manera obligatoria la reutilización, la reparación de productos y el aprovechamiento total de los residuos para reincorporarlos activamente a las cadenas de valor.

La organización política enfatizó que la existencia de un marco normativo sólido y moderno es el principal elemento para brindar certeza jurídica a las empresas transnacionales orientadas a la sustentabilidad. La bancada verde señaló que la implementación de esta ley detonará el desarrollo de industrias limpias capaces de generar nuevos empleos verdes, incentivar la innovación tecnológica y acelerar el crecimiento económico, sin descuidar la protección del medio ambiente. Finalmente, el partido sostuvo que el interés de los inversionistas internacionales ratifica que México cuenta ahora con las herramientas legislativas idóneas para capitalizar esta tendencia global y liderar el desarrollo sostenible en la región.